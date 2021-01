Inter Satisfeito com o desempenho do grupo contra o Goiás, Abel Braga elogia dupla de zaga e Bruno Praxedes

11 de janeiro de 2021

Praxedes marcou o gol da vitória por 1 a 0 em cima do Goiás Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Abel Braga se mostrou satisfeito com o desempenho da sua equipe na vitória colorada por 1 a 0 em cima do Goiás, neste domingo (10), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico, que chegou a quinta vitória consecutiva no campeonato nacional, elogiou a evolução do autor do gol da vitória, o jovem Bruno Praxedes, e valorizou a dupla de zaga composta por Rodrigo Moledo e Victor Cuesta.

Segundo Abel, os dois defensores foram importantes para anular uma das principais características da equipe goiana: a bola aérea. Com dois centroavantes altos, Fernandão e Rafael Moura, os esmeraldinos se utilizam desse artifício para balançar as redes. “Com os jogadores altos, é muito difícil encaixar. Estão encaixados. Eles pegam a bola e jogam para cima. Quebra um pouco o jogo. Mas me diz qual situação eles tiveram? Meu goleiro não fez nenhuma defesa. Eu tive três, quatro. É um jogo complicado. Ele quebra o teu jogo. É muito difícil perdermos a primeira bola com Cuesta e Moledo. Cuesta fez um jogo fantástico”, elogiou.

O técnico seguiu com os elogios, mas, destas vez, para o Goiás: “Eles tinham ganho 10 pontos em 15. Eu não acredito que eles vão cair. Procuraram jogar de igual para igual e jogando dentro como tem como característica, com duas torres, que aproveitam muito bem. Fernandão muito forte na raspada e o Moura protege para quem vem de trás.” Abel também falou sobre a evolução do meia Praxedes, autor do gol da vitória colorada, reforçando que observou melhoras a cada jogo que o menino disputou sob o seu comando: “Evolução dele (Praxedes). Ele foi melhor nesse que nas outras duas partidas. Ele jogou um dia antes contra o Botafogo pela seleção de base. No jogo anterior, já teve uma atuação melhor. E hoje errou menos ainda e com uma agressividade maior. Fiquei muito satisfeito com ele“. Com a vitória, o colorado chega aos 53 pontos e se mantém na vice-liderança da competição. Na próxima rodada, enfrenta o Fortaleza, no domingo (17), às 20h30, no Beira-Rio.

