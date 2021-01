Inter Galhardo deixa o campo com dores musculares e pode virar desfalque para o colorado

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 11 de janeiro de 2021

Mesmo com a vitória de 1 a 0 sobre o Goiás e ainda mais próximo do líder, o Inter pode ter uma nova preocupação nos próximos dias. Nos últimos segundos do primeiro tempo, Thiago Galhardo sentiu dores musculares e teve que ser substituído. O jogador já havia ficado de fora da partida anterior, contra o Ceará, por suspensão.

Galhardo saiu de campo mancando, dando lugar a Abel Hernández. Após receber uma bola de Patrick e finalizar no gol esmeraldino, o atacante sentiu o problema. Ficou no chão até a partida ser paralisada pela árbitra Edina Alves e não retornou na segunda etapa.

Agora, o artilheiro colorado na temporada vira um possível desfalque para a partida contra o Fortaleza, no próximo domingo (17). Ainda após o jogo, Galhardo postou uma foto em suas redes sociais aonde já fazia trabalhos de recuperação.

No entanto, Abel Braga poderá contar com a volta de Yuri Alberto, que cumpriu suspensão contra o Goiás. Se a ausência de Galhardo se confirmar, deverá ser o titular no comando de ataque.

No meio campo, o retorno é de Edenílson. O camisa 8 também ficou fora no domingo após levar o terceiro cartão amarelo, mas estará de volta no próximo fim de semana.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter