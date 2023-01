Esporte “Ele ficou me batendo no rosto”, diz vítima de Daniel Alves

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

No depoimento, a jovem relata que Daniel Alves ainda teria a impedido de sair do banheiro após a violência sexual.

Em depoimento, a mulher que acusa o jogador Daniel Alves de agressão sexual deu novos detalhes sobre caso de estupro. De acordo com a vítima, o brasileiro “ficou batendo” no seu rosto durante o ato de violência sexual.

“Ele ficou me batendo no rosto por um tempo, eu senti como se estivesse me afogando, não porque ele estava me apertando, mas pela angústia que eu estava sentindo. Ele me agarrou pela nuca, não sei se também pelos cabelos e me jogou no chão, machuquei o joelho. Eu disse a ele que queria ir embora e ele respondeu que não podia sair de lá”, relatou.

No depoimento, que foi obtido pelo jornal espanhol ABC, a jovem relata que Daniel Alves ainda teria a impedido de sair do banheiro após a violência sexual. “Ele se afastou e começou a se vestir, então eu levantei também e virei para abrir a porta, mas ele me disse: ‘Você não vai sair daqui, eu saio primeiro’”, disse.

A juíza Maria Concepción Canton Martín decretou a prisão de Daniel Alves na última sexta-feira. Ele foi detido ao dar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A magistrada argumentou na decisão de prender o jogador que existia o risco de fuga, uma vez que o atleta não mora mais na Espanha e tem recursos financeiros para sair do país a qualquer momento. Além disso, a Espanha não tem acordo de extradição com o Brasil.

