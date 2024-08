Geral Eleição americana: Donald Trump desafia Kamala Harris para mais três debates

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

O republicano Donald Trump e sua rival democrata Kamala Harris. (Foto: Reprodução)

O republicano Donald Trump está sob pressão. Kamala Harris, sua rival democrata, vem crescendo nas pesquisas e atraindo atenção da mídia. Por isso, o ex-presidente resolveu dar uma entrevista coletiva em sua mansão na Flórida. Durante o encontro, ele desafiou Kamala para três debates em setembro. “Acho muito importante ter debates”, disse.

A oferta representa um cavalo de pau na campanha de Trump. O próximo debate estava marcado para o dia 10 de setembro, na emissora ABC. Na semana passada, porém, o republicano cancelou sua participação e pediu que o encontro fosse realizado no dia 4 na Fox News, canal preferido dos conservadores americanos.

A desistência foi desastrosa. Kamala e seu candidato a vice, Tim Walz, colaram em Trump a imagem de fujão. Sem alternativa, ele voltou atrás na quinta-feira e não só confirmou presença no debate do dia 10 como desafiou Kamala para outros dois.

Originalmente, as campanhas haviam concordado em realizar três debates. O primeiro foi organizado pela CNN, em Atlanta, em junho, e terminou com uma participação tão catastrófica do presidente Joe Biden que ele acabou substituído por Kamala.

Confirmação

A rede ABC e a campanha democrata confirmaram nesta semana a realização do debate do dia 10 – Kamala, no entanto, não comentou os outros dois propostos por Trump. O debate entre os candidatos a vice, Walz e o republicano J.D. Vance, foi confirmado pela emissora CBS.

No restante da coletiva de quinta-feira, Trump enfileirou suas hipérboles mais comuns. Segundo ele, ninguém morreu nos ataques ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021 (nove pessoas morreram). Ele disse ainda que a maioria dos americanos votou nele em 2020 (ele teve 7 milhões de votos a menos que Biden), afirmou que Kamala obrigaria todo mundo a comprar carros elétricos e os democratas defendem o aborto até o nono mês de gravidez – “até mesmo após o nascimento”, segundo ele.

Aos repórteres, Trump tentou passar a imagem de que ainda está no controle da campanha, apesar dos rumores de que ele estaria irritado com seus estrategistas. “Não tive de mudar de estratégia hora nenhuma”, garantiu.

Trump também falou sobre o tamanho dos comícios de Kamala, que ele insistiu serem menores do que os seus. Em determinado momento, ele disse que os seus encontros reuniam mais gente que o famoso discurso “I Have A Dream”, de Martin Luther King, em 1963. As informações são do jornal The New York Times.

