Geral “Me atrasei e acabei não pegando esse voo”, diz homem que iria embarcar em avião que caiu no interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Izael de Souza Silva, de 26 anos, afirmou: “Não conseguimos embarcar, mas foi da vontade de Deus”. (Foto: Reprodução)

O avião que saiu de Cascavel (PR) e caiu na tarde dessa sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo, transportava 61 pessoas no total, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes, mas algumas pessoas não conseguiram embarcar. Segundo a prefeitura da cidade paulista, não houve sobreviventes.

Em entrevista à RPC, Izael de Souza Silva, de 26 anos, disse que se atrasou e chegou ao aeroporto de Cascavel perto de 10h30min, horário que seria limite para o embarque. “Chegamos perto de 10h30. Não conseguimos embarcar, mas foi da vontade de Deus. Foi um livramento. Acabei me atrasando porque não queria vir mais cedo”.

Izael informou que ainda conversou com representantes da companhia para tentar embarcar, mas foi informado que, por causa do atraso, não seria possível.

“Fiquei estressado na hora. Eu queria ir embora para a minha cidade, Oriximiná, lá no interior do Pará. Mas quando soube da queda, pensei muito na minha família, nos meus filhos. Eu estou aqui há três meses. Primeiro fui para Foz do Iguaçu e depois acabei transferido aqui para Cascavel”, disse.

O avião transportava 57 passageiros e quatro tripulantes, segundo a empresa. A aeronave caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, e pertence à companhia aérea Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo. De acordo com a empresa, as vítimas estavam em um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72. O avião saiu de Cascavel às 11h46 e pousaria em Guarulhos (SP).

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o acidente e disse que vai monitorar “a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes. O voo contava com quatro tripulantes a bordo no momento do acidente e todos estavam devidamente licenciados e com as habilitações válidas”.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou no início da noite dessa sexta-feira (9) que oficiais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já estão de posse das duas caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo (SP) matando 61 pessoas.

Militares do Seripa 4, órgão regional do Cenipa em São Paulo, chegaram em Vinhedo no final da tarde e, além de recuperar as caixas-pretas, vão iniciar os trabalhos de investigação do acidente.

Segundo a FAB, o modelo ATR-72 possui duas caixas-pretas: uma que era responsável por gravar o áudio da cabine dos pilotos e uma segunda gravava dados da aeronave. Elas serão levadas para Brasília. Oficiais disseram, durante coletiva em Brasília, que os gravadores são fundamentais para a investigação do acidente. As informações são do portal de notícias G1.

