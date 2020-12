Política Eleição em Macapá ocorreu na “mais absoluta tranquilidade”, diz o presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ministro afirmou que eleição teve "número muito baixo de incidentes" Foto: EBC Ministro afirmou que eleição teve "número muito baixo de incidentes". (Foto: EBC) Foto: EBC

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, afirmou neste domingo (06) que o primeiro turno da eleição municipal em Macapá (AP) ocorreu “na mais absoluta tranquilidade”.

“Uma eleição que correu na mais absoluta tranquilidade em termos de segurança pública, em termos de segurança sanitária e com um número muito baixo de incidentes”, informou o ministro em vídeo divulgado pela assessoria do tribunal.

No vídeo, Barroso elogiou a Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, que conseguiu programar os novos sistemas das urnas eletrônicas e destacou que não houve nenhum incidente relacionado ao sistema das urnas. Barroso comentou as tentativas de ataques hackers durante o primeiro turno de 15 de novembro e disse que nenhum foi bem-sucedido.

“De fato houve ataques, mas nenhum deles bem-sucedido relativamente ao processo eleitoral. A urna não fica em rede, portanto não é passível de hackeamento. A inseminação da urna é feita com um programa aprovado por todos os partidos políticos, uma mídia assinada, lacrada e depois inseminada na urna. Eu posso tranquilizar a população de que o ataque não oferece nenhum risco para a autenticidade do processo eleitoral, mas evidentemente causa transtornos”, declarou.

Data diferente

Macapá, capital do Amapá, foi a única cidade a realizar o primeiro turno das eleições 2020 neste domingo. Em todo o país, os dois turnos foram concluídos em novembro. A votação em Macapá foi adiada por causa da crise energética que atingiu o Amapá em novembro.

O resultado, apurado em duas horas e meia, confirmou a realização de um segundo turno no próximo dia 20 entre Josiel Alcolumbre (DEM) e Dr Furlan (Cidadania). Dez candidatos concorreram para o cargo de prefeito da cidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política