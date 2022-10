Cláudio Humberto Eleição já rendeu R$ 153 milhões a advogados

Por Cláudio Humberto | 12 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As eleições deste ano têm sido marcadas por várias interferências do judiciário, supostamente para coibir abuso e propagação de fake news. Entretanto, para tomar essas decisões, a justiça eleitoral precisa ser provocada, o que abriu a porteira para uma farra milionária de gastos com caros escritórios de advocacia. Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral confirmam que já foram gastos mais de R$ 153 milhões.

Campeão

Com dinheiro de sobra, o União Brasil esbanjou e já transferiu mais de R$ 27 milhões do bolso do contribuinte para o bolso dos advogados.

Atuação forte

O PT de Lula gastou menos da metade do União, mas foram R$ 12,2 milhões, 10% desse valor foi para o escritório de Cristiano Zanin.

Atrás, por pouco

O PL de Jair Bolsonaro, que disputa o segundo turno contra o petista, foi responsável por mais R$ 10,4 milhões na conta de escritórios ricos.

Ah, as diferenças

O Novo, que se recusa a utilizar o fundão eleitoral, gastou R$ 900 mil com advogados. O PCdoB torrou quase o triplo, R$ 2,54 milhões.

Aliados de governador afastado atacam a Justiça

A Operação da Polícia Federal (PF) desta terça (11) foi ordenada, a pedido do Ministério Público Federal (MPF), pela ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Mas aliados do governador afastado de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), sem explicar as acusações que pesam contra o investigado, adotaram a versão até desonesta de culpar a PF e atribuir a suposta influência do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), como se o deputado ou qualquer influenciassem inciativas do MPF.

Assalto ao erário

Dantas é acusado de promover o mais escandaloso caso de rachadinha de que se tem notícia, “drenando” R$ 58 milhões dos cofres públicos.

Até o pai acusa

O próprio pai do governador, ex-deputado Luiz Dantas, em vídeo explosivo, acusou o filho de corrupção na Assembleia Legislativa.

Pretensão indecorosa

Para aliados de Dantas, a ministra do STJ deveria tomar providências só após o 2º turno, como se o tempo da Justiça se sujeitasse à política.

Petrobras em Brasília

A principal bandeira do deputado federal eleito Gilvan Máximo (Rep-DF), hoje, é transferir a sede da Petrobras para Brasília. Presidente da estatal, Caio Paes de Andrade, em tratamento de saúde, despacha na capital.

Mistério

Há mistérios que a Justiça poderia desvendar, como no Tocantins não haver petistas eleitos para nada, os dois mais votados para governador serem bolsonaristas e somarem 70% e o do PT 10%, mas Lula venceu.

Renovação no DF

Figurões da política do DF cederam espaço à renovação. Caso de Agaciel Maia (PL), ex-diretor-geral do Senado, que era um dos mais influentes deputados distritais, presidia a comissão de orçamento.

Prefeitos escassos

Petistas falam em “mudança de estratégia” de não anunciar o apoio de prefeitos ao candidato Lula, em razão de supostas “ameaças de bolsonaristas”. Maior pinta de falta de prefeitos mesmo.

Prefeitos agradecidos

Prefeitos tem dificuldade de apoiar o petista por vergonha: nunca os cofres públicos municipais estiveram tão abastecidos de recursos federais como nos últimos três anos. Sobram dinheiro e gratidão.

Avaliação eleitoral

Foram registradas apenas 83 pesquisas eleitorais para as disputas do segundo turno no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até agora. No total já são 2.625 pesquisas eleitorais que avaliaram as eleições.

Meio confiável

Apesar da agilidade e do fato das transações via pix serem gratuitas, as movimentações de cartões de crédito e débito cresceram 36,5% no 1º semestre de 2022. A expectativa é superar R$ 3 trilhões até dezembro.

Roleta alemã

A Porsche se tornou a marca de luxo mais valiosa do mundo, após abrir o capital e lançar ações na bolsa da Alemanha. Mas o valor da ação começou a cair e se aproxima do que valia no lançamento, em setembro.

Pensando bem…

… petista de branco é como promessa de campanha, não engana ninguém.

PODER SEM PUDOR

Retaguarda aberta

A paranoica segurança de Fidel Castro vivia mudando o percurso do chefe, em terra e no ar, como numa guerra. O então ministro da Educação de Lula, Cristóvam Buarque, seus familiares e o antecessor Paulo Renato Souza aguardavam no gabinete o início da solene transmissão de cargo quando souberam que Fidel já subia no elevador. Cristóvam e Paulo Renato logo se deslocaram ao corredor para aguardar o visitante, mas eis que o presidente cubano apareceu em outra porta, flagrando os anfitriões pelas costas: “Arre! Sorprendí a todos por la retaguardia!”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto