Geral Eleição no Paraguai: Candidato que disse querer matar “100 mil brasileiros bandidos” sobe oito pontos percentuais na reta final da campanha

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Paraguayo Cubas, ou Payo Cubas, como é conhecido, está em terceiro lugar na corrida, com 23% das intenções de votos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A poucos dias da eleição no Paraguai, no próximo domingo, um terceiro candidato ganhou fôlego na reta final da campanha: Paraguayo Cubas, ou Payo Cubas, como é conhecido. Segundo uma pesquisa da Atlas/Intel publicada nesta terça-feira (25), Cubas, que já prometeu matar “100 mil brasileiros bandidos”, subiu oito pontos percentuais na reta final da campanha, deixando ainda mais incerto um resultado no próximo domingo (30) – o país não tem disputa de segundo turno.

Os dois principais candidatos, o opositor Efraín Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), e Santiago Peña, do governista Partido Colorado, aparecem tecnicamente empatados, com 34% e 33% respectivamente. Cubas está em terceiro, com 23% das intenções de votos, oito pontos percentuais a mais que na pesquisa divulgada no início de abril. A sondagem da Atlas/Intel ouviu 2.320 pessoas, entre os dias 20 e 24 deste mês.

Não há consenso entre as pesquisas sobre quem é o favorito para vencer a votação, que pode representar a primeira mudança de governo em dez anos – outras sondagens dão vantagem de até 20 pontos percentuais para Peña.

Mas a nova pesquisa divulgada nesta terça indica uma inclinação pela mudança: a maioria dos paraguaios, 53%, disse que prefere que o próximo presidente seja alguém da oposição ou da Concertação, frente ampla liderada por Alegre, enquanto 29% afirmam querer a continuação do Partido Colorado.

Em um cenário hipotético com a disputa apenas entre os dois principais candidatos, Alegre teria uma vantagem de 4 pontos percentuais, com 41% contra 37% de Peña. A maioria dos entrevistados (90,6%) diz que a decisão já está tomada, enquanto 9,4% afirmaram que ainda podem mudar de ideia.

O crescimento de Cubas, no entanto, é uma surpresa. Comparado em seu país a Jair Bolsonaro, ele se apresenta como um candidato antissistema, embora tenha sido senador, e rejeita as instituições tradicionais da política. Assim como o ex-presidente brasileiro, o candidato paraguaio tem um discurso centrado na intolerância e se comunica com seus eleitores principalmente por meio das redes sociais.

Mandato cassado

Em 2019, Cubas teve o mandato cassado após agredir um policial e ficou conhecido no Brasil por uma declaração em que prometeu matar “100 mil brasileiros bandidos” que estariam no país.

O caso foi gravado e, nas imagens, que circulam até hoje, Cubas é visto abordando policiais que faziam uma apreensão de madeira cortada ilegalmente na fazenda de um brasileiro na cidade de Minga Porã, no Alto Paraná, perto da fronteira com o Brasil.

“Bandidos brasileiros, bandidos! Invasores! Agora estão desflorestando o país”, diz Cubas. “Sabem quantos brasileiros tem no nosso país? Dois milhões. Desses, 100 mil são bandidos e tem de morrer.”

Cubas perdeu o mandato em novembro daquele ano por “uso indevido de influências”, depois de protagonizar cenas de agressão física, ameaças e incitação à violência. Sua legenda, Cruzada Nacional, acabou sem bancada. Ele deixou o partido no ano seguinte e concorre como candidato independente.

Ainda segundo a pesquisa divulgada nesta terça, os maiores problemas citados pelos eleitores são corrupção (64%), acesso a serviços de saúde e medicamentos gratuitos (60%) e insegurança (39%). Não por acaso, Cubas vem crescendo enquanto defende pena de morte para casos de corrupção.

Para Yuri Sanches, analista de risco político da Atlas/Intel, o crescimento de Cubas é um fator-chave para o resultado das eleições, que permanece bastante incerto.

“O crescimento de Payo Cubas na reta final reflete principalmente dois aspectos: o desejo da maioria da população por uma alternância de poder, que prefere que o próximo presidente seja da Concertação ou de outro partido da oposição, e também, justamente, a dificuldade que Efraín Alegre tem em atrair esse eleitor que deseja a mudança”, explica. “Efraín é visto como um político tradicional e pouco carismático em um contexto em que se espera um presidente capaz de renovar o governo e a política paraguaia. Nesse cenário, Cubas habilmente atrai tanto o eleitor de Efraín quanto de Santi Peña, de espectros políticos opostos, e desidrata de forma similar ambos os candidatos.”

Para Sanches, a vitória da oposição dependerá muito da capacidade de Alegre em estimular o voto estratégico a seu favor para vencer o Partido Colorado. “Um caminho é dar mais protagonismo à sua vice, Sole Núñez, que é jovem, carismática e vista como competente. Mas faltam apenas cinco dias e é uma corrida contra o tempo.” As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/eleicao-no-paraguai-candidato-que-disse-querer-matar-100-mil-brasileiros-bandidos-sobe-oito-pontos-percentuais-na-reta-final-da-campanha/

Eleição no Paraguai: Candidato que disse querer matar “100 mil brasileiros bandidos” sobe oito pontos percentuais na reta final da campanha

2023-04-25