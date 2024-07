Mundo Eleição nos EUA: Kamala diz “estar pronta” para debater com Trump no dia 10 de setembro

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

A desistência de Joe Biden e a entrada de Kamala Harris deixou a disputa presidencial dos Estados Unidos mais apertada. (Foto: Reprodução Vídeo)

A pré-candidata do Partido Democrata para a eleição presidencial, Kamala Harris, disse estar “pronta para debater” com Donald Trump no dia 10 de setembro, quando a “ABC News” propôs realizar o primeiro embate ao vivo entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos.

Em publicação no X (Twitter), Kamala disse que “Trump concordou com um debate em 10 de setembro”, mas que, agora, ele está “voltando atrás” da decisão.

Trump disse na terça-feira (23) que “absolutamente” gostaria de debater com Kamala, mas se recusou a se comprometer a participar do debate previamente acordado, inicialmente marcado para 10 de setembro.

A “Fox News” propôs um debate entre Kamala e Trump para o dia 17 de setembro.

“Trump concordou com um debate em 10 de setembro. Parece que agora ele está recuando. Os eleitores merecem ver a tela dividida que existe em um palco de debate. Estou pronta. Então vamos”, disse Kamala, durante uma entrevista breve à imprensa.

Na terça, no entanto, Trump disse estar disposto a debater com Kamala, inclusive mais de uma vez. “Eu gostaria de fazer mais de um debate, na verdade”, disse, em entrevista à Fox News.

No dia seguinte, quarta-feira (24), a Fox News fez um convite público aos dois candidatos para um debate em 17 de setembro, sete dias após a data prevista para o segundo programa que seria em 10 de setembro na ABC. Assim, haveria espaço para dois encontros entre Kamala e Trump na TV.

Mudança

Os dois partidos fizeram um acordo neste ano para mudar a organização dos debates. Antes, os programas eram feitos por uma comissão independente e realizados em setembro e outubro, semanas antes da votação, em novembro.

Pelo novo acerto, haveria dois debates, um em 27 de junho, na CNN, e outro em 10 de setembro, na ABC. O primeiro programa foi realizado e gerou uma crise na campanha de Biden. O presidente foi muito mal e, depois disso, sofreu pressões fortes para desistir. O democrata deixou a corrida eleitoral em 21 de julho, sendo substituído por Kamala.

Segundo a CNN americana, Trump estaria tentando mudar o debate da TV ABC para a Fox News, um canal que costuma fazer uma cobertura mais favorável aos republicanos.

Disputa apertada

A desistência de Joe Biden e a entrada de Kamala Harris deixou a disputa presidencial dos Estados Unidos mais apertada. De acordo com pesquisa eleitoral do The New York Times, divulgada na quinta-feira (25), a democrata aparece com 46% dos votos entre os eleitores registrados, enquanto Trump tem 48%.

Na pesquisa anterior, feita após a desastrosa participação de Biden no debate da CNN, a diferença entre o presidente dos EUA e o republicano era de nove pontos percentuais – e agora é de apenas dois pontos.

