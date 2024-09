Geral Eleição para presidente da Câmara dos Deputados: Depois de Hugo Motta, Lula vai receber Elmar Nascimento e Antônio Brito

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Lula faz esforço para mostrar que não irá interferir na eleição da presidência da Câmara dos Deputados. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Dentro de seu esforço para mostrar que não irá interferir na eleição da presidência da Câmara dos Deputados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber nos próximos dias os candidatos Elmar Nascimento (UB-BA) e Antônio Brito (PSD-BA).

Lula se reuniu na quarta-feira (4) com o novo postulante do Republicanos, o líder do PSD, Hugo Motta (PB).

Nascimento e Brito pediram os encontros e foram informados que Lula vai recebê-los.

A iniciativa dos dois líderes visa mostrar que, pelo menos por enquanto, não vão desistir de suas candidaturas à sucessão do atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Elmar Nascimento era o nome preferido de Lira, mas perdeu essa condição para Hugo Motta, depois que o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, abriu mão de sua candidatura em favor do líder do seu partido na Câmara, isto é, Hugo Motta.

Elmar Nascimento disse a interlocutores se sentir traído por Arthur Lira.

Resistência à indicação

Já o presidente da Câmara dos Deputados disse que foi obrigado a trocar de nome por causa das resistências ao nome do líder do União Brasil.

A mudança acabou não atingindo seu principal objetivo, ter apenas um candidato no grupo do atual presidente da Câmara. Apesar dos apelos, Elmar Nascimento e Antônio Brito fizeram questão de dizer que vão até o fim.

Os dois, por sinal, já ensaiaram um acordo para uma candidatura única. O que estiver em melhores condições, seria o presidente. O outro, o candidato a primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados.

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) conversou com Elmar Nascimento e Antônio Brito depois do anúncio que o candidato do Republicanos passará a ser o deputado Hugo Motta.

Ele reiterou que Lula não decidiu apoiar o nome de Hugo Motta, apenas disse que não fazia qualquer objeção à sua candidatura e que, se ele conseguir o apoio de todos os partidos, terá com ele o melhor relacionamento.

Por isso, Padilha avisou Elmar e Antônio Brito que Lula vai atender o pedido de encontro feito pelos dois.

Numa demonstração de que vai estar aberto a conversar com os candidatos ao posto de Arthur Lira e avisá-los que espera um entendimento para a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados. As informações são do blog de Valdo Cruz, do portal de notícias G1.

