Geral Primeiro dia do Acampamento Farroupilha em Porto Alegre tem movimentação intensa

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento segue até 22 de setembro, com 187 piquetes, no Parque Harmonia. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A chegada da Chama Crioula ao Parque Harmonia nesse sábado (7), às 12h, marcou a abertura do 42º Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. Com foco na solidariedade, neste ano os 187 piquetes funcionam também como pontos de arrecadação para donativos às vítimas da enchente de maio. A temperatura amena, apesar do céu estar parcialmente nublado, garantiu um movimento intenso de pessoas no primeiro dia.

Símbolo da resistência durante a crise climática, o cavalo Caramelo participou da abertura. Acesa em Alegrete, a Chama Crioula foi recebida pelo ginete André Laçador no Palco Jayme Caetano Braun.

Na sequência, o grupo Alma Gaudéria apresentou a música-tema dos Festejos Farroupilhas (O Pajador – A História do Rio Grande), que homenageia o centenário de Jayme Caetano Braun.

O evento segue até 22 de setembro, das 9h à meia-noite, com entrada de pedestres gratuita.

O Acampamento Farroupilha terá mais de 120 atrações musicais que irão se apresentar durante os 16 dias do evento, nos dois palcos: o principal, Jayme Caetano Braun, e o Palco Nico Fagundes.

O palco principal tem 360 graus, de forma que as apresentações poderão ser bem visualizadas pelo público de qualquer lado. Além disso, produtos da agricultura familiar serão vendidos no local, a exemplo do que já ocorre durante a Expointer.

Origens do evento

O conceito do Acampamento Farroupilha foi criado junto com o próprio Parque da Harmonia, em 1981. Até 1983 não havia exatamente um acampamento, e sim grupos de amigos ou piquetes que ficavam na área, então conhecida como “Fazendinha da Harmonia”. O piquete Chimango, da família Carrão, é considerado o pioneiro.

A turma cavalgava até o parque um ou dois dias antes do Desfile de 20 de setembro, fazendo do local uma pousada ou ponto de concentração. Os mais antigos frequentadores do espaço também faziam suas “gauchadas”, bebendo e tocando gaita-ponto e violão, sobretudo nos finais de semana.

Em 1984, a “Fazendinha” passou a ser administrada pela antiga Epatur (empresa pública municipal responsável pelo turismo de Porto Alegre). O galpão que existia na época foi alugado à churrascaria Galpão Crioulo – destruído por um incêndio em outubro de 1986, mas que foi reconstruído com as mesmas características.

O Parque Harmonia sediou em março de 1987 a primeira edição do Acampamento Farroupilha, reunindo diversos Centros de Tradições Gaúchas (CTG) e entidades similares, embora menores ou de abrangência mais localizada: os Piquetes, que fazem parte do evento até hoje.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/primeiro-dia-do-acampamento-farroupilha-em-porto-alegre-tem-movimentacao-intensa/

Primeiro dia do Acampamento Farroupilha em Porto Alegre tem movimentação intensa

2024-09-07