Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

O apresentador negou que tenha cometido o crime e afirmou que a cena foi combinada com Juliana. (Foto: Reprodução)

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) requisitou à Polícia Civil a abertura de um inquérito para investigar a acusação de estupro feita pela comediante Juliana Oliveira contra o apresentador Otávio Mesquita. A representação criminal havia sido formalizada no órgão pela ex-assistente de palco do The Noite, no SBT. O comunicador nega a acusação.

Na queixa apresentada junto ao MP, a comediante diz que o caso ocorreu durante a gravação do programa The Noite, comandado por Danilo Gentili, em abril de 2026, quando exercia a função de assistente de palco.

Na ocasião, segundo Juliana Oliveira, Otávio Mesquita a agarrou e, em seguida, posicionou a genitália próximo ao rosto dela, bem como passou a apalpá-la nos seios e nádegas. Juliana afirma que tentou desvencilhar-se, em oposição ao ato praticado.

O vídeo do episódio em questão está disponível nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o apresentador descer até o palco em uma corda, enquanto está vestido do personagem Batman. Ele a abraça e ela parece tentar se desvincular. Eles caem sentados em um sofá, e Mesquita continua a agarrá-la. A assistente demonstra incômodo e até fala: ‘Ele não para’.

No despacho de instauração de inquérito policial, a promotora Priscila Longarini Alves, da Promotoria de Justiça Criminal de Osasco, onde está localizada a sede do SBT, afirma que há elementos que precisam ser investigados.

“Acompanhando a representação, foram juntados link contendo a íntegra do vídeo do programa onde os fatos ocorreram, bem como relatório ‘verifact’ e transcrição dos áudios do programa, nos trechos onde ocorre os fatos em questão. […] Considerando que existem elementos que necessitam de maior investigação quanto à prática de eventual infração contra a dignidade sexual […] requeiro a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos”, escreveu a promotora.

No último domingo, 30, Juliana falou pela primeira vez sobre a representação criminal que abriu contra Otávio Mesquita. “Não foi fácil! Tornar pública a minha dor e buscar justiça foi uma decisão difícil”, escreveu nas redes sociais.

“Neste momento, escolho o silêncio para me resguardar, organizar meus sentimentos, me afastar dos julgamentos da internet e encontrar apoio na minha família. Quando me sentir pronta, vou falar –não para aparecer, mas para encorajar outras mulheres a denunciarem qualquer tipo de abuso”, concluiu a comediante.

A defesa de Otávio Mesquita afirmou ao Terra que considera a decisão do MP “um ato rotineiro, previsto em lei e que será a oportunidade de reforçar, reiterar o abuso praticado pela denunciante ao imputar um crime tão grave ao cliente”. Também afirmou que nessa quinta-feira está “distribuindo ação judicial pra defender a honra do apresentador”.

Apresentador nega

O apresentador negou que tenha cometido o crime e afirmou que a cena foi combinada com Juliana. Ele ainda alegou que a representação foi feita porque ela foi demitida recentemente da emissora. O desligamento da humorista ocorreu em fevereiro.

“Não, imagina. 40 anos de televisão, nunca fiz nada. Como é que ela me acusa de estupro num programa de televisão? Foi uma brincadeira. E outra coisa, a minha mulher e o meu filho estavam lá, meu filho criança, participando da coisa. Então, aquilo foi uma brincadeira que nós combinamos. Tudo alinhado. Naquela época podia fazer. Naquela época era mais divertido. E aí fiz aquilo tudo. Ela riu, a gente se divertiu. Foi pro ar. Todo mundo gostou. Dez anos depois, ela entra com o projeto porque foi demitida?”, questionou na ocasião.

O apresentador também questionou o fato de Juliana ter entrado com a representação sem entrar em contato com ele. Segundo Mesquita, a situação também chateou a empresa, que não teria colocado o programa no ar caso se entendesse que se tratava de um crime.

“É a minha imagem. Nunca tive problema nenhum de Justiça. Primeira vez, 65 anos de idade. Isso é uma acusação errada. O que é estupro? Peguei ela em algum lugar? Claro que não. Foi uma brincadeira que a gente fez. Se o SBT me pôs no ar, é porque foi divertido. Se ela tivesse falado ‘eu fui estuprada’, então não põe no ar. Foi uma cena de novela”, declarou. As informações são do portal de notícias Terra.

