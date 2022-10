Política Eleição presidencial: Bolsonaro tem 18 palanques nos Estados; Lula conta com 16

Foto: Reprodução

Às vésperas do segundo turno, os candidatos à Presidência da República apostam nas alianças regionais para atrair o eleitorado. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), tem 18 palanques nos Estados. O seu adversário, o ex-presidente Lula (PT), conta com 16.

O levantamento, realizado pela CNN, considera tanto os governadores eleitos no primeiro turno quanto os candidatos aos governos estaduais que disputarão votos no domingo (30). Além da disputa presidencial, há segundo turno em 12 Estados.

Apoios de governadores eleitos

Entre os governadores eleitos, Lula tem aliados em seis Estados. Três deles são do próprio PT: Elmano Freitas, no Ceará; Rafael Fonteles, no Piauí; e Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. Dois governadores eleitos que apoiam Lula são de partidos aliados: Clécio Luís (Solidariedade), no Amapá; e Carlos Brandão (PSB), no Maranhão. Helder Barbalho (MDB) também apoia o petista, apesar do seu partido manter neutralidade em âmbito nacional.

Bolsonaro, enquanto isso, conta com o apoio de nove governadores eleitos. Apenas um deles é da sua legenda, Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro. Entre os partidos aliados, o presidente tem palanques de integrantes de PP, Republicanos, União Brasil, MDB, PSD e Novo.

Apoios de candidatos ao segundo turno

Entre os candidatos que disputarão o segundo turno, Lula tem dez palanques, contra nove de Bolsonaro. Os dois candidatos nas disputas aos governos regionais se dividem entre Lula e Bolsonaro em quatro Estados: Amazonas, Espírito Santo, Santa Catarina e São Paulo. Os apoios ocorrem da seguinte forma:

Amazonas

Wilson Lima (União Brasil) – Bolsonaro

Eduardo Braga (MDB) – Lula

Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB) – Lula

Carlos Manto (PL) – Bolsonaro

Santa Catarina

Jorginho Mello (PL) – Bolsonaro

Décio Lima (PT) – Lula

São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – Bolsonaro

Fernando Haddad (PT) – Lula

Em outros quatros Estados (Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco), Lula tem apoio de um dos candidatos, enquanto os respectivos adversários se mantiveram neutros. São eles:

Alagoas

Paulo Dantas (MDB) – Lula

Rodrigo Cunha (União Brasil) – Neutro

Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT) – Lula

ACM Neto (União Brasil) – Neutro

Paraíba

João Azevedo (PSB) – Lula

Pedro Cunha Lima (PSDB) – Neutro

Pernambuco

Marília Arraes (Solidariedade) – Lula

Raquel Lyra (PSDB) – Neutra

No caso de Bolsonaro, o cenário é semelhante no Rio Grande do Sul. No território gaúcho, o presidente tem o apoio de Onyx Lorenzoni (PL), enquanto o adversário na disputa, Eduardo Leite (PSDB), se mantém neutro.

A conta fecha com Estados que têm dois candidatos apoiando o mesmo presidenciável. Em Sergipe, tanto Rogério Carvalho (PT) quanto Fábio Mitidieri (PSD) declararam apoio à Lula.

Bolsonaro tem apoio integral em dois Estados: Rondônia, com Marcos Rocha (União Brasil) e Marcos Rogério (PL), e Mato Grosso do Sul, com Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB).

