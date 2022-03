Geral Eleições 2022: De olho no Senado pelo Rio Grande do Sul, Mourão agenda filiação a novo partido

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, irá se filiar ao Republicanos no dia 16 de março. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Republicanos informou que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, irá se filiar ao partido no dia 16 de março. Mourão se elegeu vice-presidente pelo PRTB na chapa com o presidente Jair Bolsonaro, à época do PSL e atualmente no PL, e no Republicanos deverá concorrer a uma vaga no Senado pelo estado do Rio Grande do Sul.

Com isso, esta será a primeira vez que o vice-presidente não disputará a reeleição na chapa do presidente da República. No último dia 15, Mourão já havia dito que estava “praticamente” decidido a deixar o PRTB para se filiar ao Republicanos.

“A chegada do general Hamilton Mourão representa uma honra para o Republicanos e reforça o projeto de ampliação da força política do partido nas eleições de outubro”, afirmou o partido.

Durante os três primeiros anos de governo, a relação entre Bolsonaro e Mourão foi marcada por opiniões diferentes dos dois e por críticas de Bolsonaro ao vice. O presidente chegou a dizer em julho de 2021 que Mourão “por vezes atrapalha”, mas “tem que aturar”.

Bolsonaro ainda não definiu quem será o candidato a vice na campanha pela reeleição.

No último dia 23, o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), disse que Bolsonaro “só atrapalhou” as articulações da sigla por novos filiados na chamada “janela partidária”.

Marcos Pereira foi questionado por jornalistas sobre movimentações para as eleições deste ano, na qual Bolsonaro deve disputar a reeleição pelo PL.

“[A gente] está trabalhando bem a vinda de novos parlamentares, vai ser bom. A gente vai sair um pouco maior do que é, sem a ajuda do presidente, pelo menos por enquanto. Até agora, ele só atrapalhou”, disse Marcos Pereira.

A janela partidária é o período, que vai de 3 de março a 1º de abril, no qual a Justiça Eleitoral autoriza a troca de siglas sem que os parlamentares percam o mandato.

Alvo de manifestações

O vice-presidente Hamilton Mourão foi alvo de manifestações e palavras de ordem contra o governo Bolsonaro, no Chile, nesta sexta-feira (11). Mourão concedia uma entrevista em frente ao Congresso Nacional, que fica na cidade de Valparaíso, após a cerimônia de posse do presidente Gabriel Boric, quando ouviu gritos de “Fora Bolsonaro” e “Marielle Presente”. As palavras de ordem foram puxadas pelo presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e por Anielle Franco, irmã da vereadora assassinada Marielle Franco.

Segundo presentes, Mourão deixou o local e não respondeu ao protesto. Medeiros e Anielle fizeram parte do grupo de brasileiros convidados para a posse de Boric, candidato de esquerda eleito em dezembro passado. A ex-presidente Dilma Rousseff também esteve na cerimônia. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral