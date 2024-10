Política Eleições 2024: aliados montam roteiro de Lula no 2º turno por São Paulo, Cuiabá e Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

No primeiro turno, a ausência de Lula na campanha frustrou aliados, que contavam com o presidente para alavancar suas candidaturas. (Foto: Reprodução)

Auxiliares de Luiz Inácio Lula Silva montaram um roteiro para a participação do presidente no segundo turno das eleições municipais deste ano. A expectativa é que o petista tenha, pelo menos, um dia de sua agenda para atividades de campanha nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e Cuiabá. Natal, onde o PT também disputa o segundo turno, deve ficar fora.

No primeiro turno, a ausência de Lula na campanha frustrou aliados, que contavam com o presidente para alavancar suas candidaturas. Lula ainda não definiu se irá a todas as cidades da agenda apresentada.

Na tarde de quarta-feira (9), foi definido que Lula fez um comício em Fortaleza no começo da noite dessa sexta (11). Por causa disso, o presidente cancelou um compromisso de governo que teria em Belém no mesmo dia. Ele faria uma visita às obras do Parque da Cidade voltadas para a COP-30, que ocorrerá no ano que vem.

Na capital cearense, o candidato do PT, Evandro Leitão, vai enfrentar no segundo turno o representante do PL, André Fernandes, que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a próxima semana, os auxiliares de Lula programam uma atividade de campanha com o candidato petista em Cuiabá, Lúdio Cabral, que enfrenta o também bolsonarista Abilio Brunini (PL). Na mesma viagem, o presidente deve participar de um evento de governo na Universidade Federal do Mato Grosso.

Em seguida, está prevista a ida de Lula a Porto Alegre para reinauguração do Aeroporto Salgado Filho, que está fechado desde as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio. Na ocasião, deve ser marcado um ato de campanha com a candidata petista na capital gaúcha, Maria do Rosário, que enfrenta o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), no segundo turno.

O ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, tenta convencer Lula a também realizar atividades de campanha em Santa Maria e Pelotas, cidades gaúchas onde o PT disputa o segundo turno com Valdeci Oliveira e Fernando Marroni, respectivamente. Pimenta é natural de Santa Maria.

No dia 19, sábado, estão programadas duas atividades de Lula com o candidato do PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos, que tem como adversário no segundo turno o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

A campanha de Boulos ainda tem expectativa de mais uma agenda na véspera do segundo turno, no dia 26, mas o presidente só deve chegar da Rússia, onde participará da cúpula dos Brics na véspera, o que pode inviabilizar a sua presença.

