Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2024

De acordo com fontes, o presidente Lula e Múcio já conversaram sobre o ocorrido. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Após declarar, em evento com empresários nesta semana, que questões ideológicas têm interferido nos negócios da Defesa e dificultado, até o momento, a compra de veículos blindados de Israel para o Exército, o ministro José Múcio voltou a ser criticado por setores do PT, que exigem sua saída do governo. Contudo, por enquanto, a possibilidade de sua demissão não está sendo cogitada.

De acordo com fontes, o presidente Lula e Múcio já conversaram sobre o ocorrido. O desconforto do ministro, porém, não foi uma surpresa para o presidente.

Múcio havia procurado o presidente para sugerir uma solução intermediária para resolver a questão da compra dos obuseiros de 155 mm e também para abordar os questionamentos da pasta ao Tribunal de Contas da União (TCU). As informações são da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Nessa sexta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou ter “muita confiança”, “amizade” e “respeito profundo” pelo ministro, a quem chamou de “amigo verdadeiro”.

“Múcio é uma pessoa com quem tenho uma amizade profunda e um enorme respeito. Gosto muito dele. Ele me ligou, preocupado: ‘acho que falei algo que não deveria’. E eu respondi: ‘José Múcio, não se preocupe. O que foi dito, já foi dito, já foi discutido. Deixe para trás e siga em frente… Você não vai perder nenhum espaço comigo por causa disso’”, relatou Lula.

Em entrevista à Rádio O Povo CBN, de Fortaleza (CE), o presidente afirmou manter uma relação de “lealdade” com o ministro. “É alguém que sempre se preocupou comigo, por isso tenho um respeito imenso. É um amigo verdadeiro, de coração. Isso, de forma alguma, afetou a permanência dele no Ministério da Defesa”, garantiu.

Durante a entrevista, Lula também se manifestou a favor da aquisição de um novo avião presidencial, após problemas técnicos ocorridos no retorno de sua viagem ao México na semana passada. A proposta, discutida com Múcio, é negociar a compra de novas aeronaves.

“Solicitei ao ministro da Defesa que apresente uma proposta, e vamos adquirir um novo avião para o presidente da República. A ignorância não pode prevalecer. Um avião presidencial serve à instituição, não importa quem esteja no cargo”, afirmou Lula.

