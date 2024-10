Política Eleições 2024: aplicativo e-título registrou pico de 7,6 mil acessos por segundo

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

De acordo com o TSE, isso se deve ao grande número de tentativas de acesso no aplicativo. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil De acordo com o TSE, isso se deve ao grande número de tentativas de acesso no aplicativo. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Segundo balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o aplicativo do e-Título registrou um pico de 7.600 acessos por segundo. Poucos minutos após a abertura das urnas para as eleições municipais de 2024, eleitores de diversas partes do Brasil relataram dificuldade para acessar o aplicativo do e-Título.

De acordo com o Tribunal, isso se deve ao grande número de tentativas de acesso no aplicativo. Para a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, a situação é comum.

“Então realmente era uma demora. É como se fosse uma fila. Não há problema nenhum”, disse.

O TSE também afirma que 1963 urnas foram substituídas. Segundo o tribunal, esse número representa 0,37% do total utilizado no País.

Como utilizar

O e-Título está disponível gratuitamente e pode ser baixado em celulares Android e iPhones. Para começar a usar, é preciso clicar em “Começar no e-Título”, selecionar o quadrado ao lado de “Li e concordo com o Termo de Uso e Política de Privacidade” e, então, clicar em “Continuar”.

O aplicativo também perguntará se você permite o envio de notificações. Se este for o seu caso, clique em “Habilitar” e, depois, selecione a opção no seu celular para permitir notificações.

Em seguida, é preciso informar alguns dados para habilitar o e-Título:

– Informe nome, data de nascimento, número do CPF e nome da mãe e do pai;

– Clique em “Entrar no e-Título”;

– Confirme outros dados que forem apresentados, como local de votação, telefone, profissão – as informações são baseadas no cadastro feito ao emitir o título de eleitor impresso – e clique em “Finalizar”;

– Digite sua senha e clique em “Confirmar” – o e-Título pode informar que sua senha está desatualizada e pedir para você criar uma nova.

O e-Título pode pedir para fazer uma verificação por selfie. Se a opção aparecer para você, leia o termo de ciência sobre a identificação e clique em “Sim”. Depois, clique em “Prosseguir” e siga as instruções para tirar a foto.

O aplicativo também pode oferecer a opção para você habilitar o acesso com a digital. Se você desejar essa alternativa, clique em “Ativar”.

