Política Crissiumal é o primeiro município gaúcho a definir seu prefeito nesta eleição

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nedel, do PL, foi eleito, neste domingo (6), prefeito de Crissiumal (RS) para os próximos quatro anos. Foto: Divulgação Nedel, do PL, foi eleito, neste domingo (6), prefeito de Crissiumal (RS) para os próximos quatro anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

E o Rio Grande do Sul já tem o seu primeiro prefeito conhecido nas eleições municipais 2024. Nedel, do PL, foi eleito, neste domingo (6), prefeito de Crissiumal (RS) para os próximos quatro anos. Único candidato a participar do pleito na cidade, com 48,89% das seções totalizadas às 18h13min, Nedel registrou 3.261 votos.

Eleições no RS

O Jornal O Sul realiza apuração em tempo real das Eleições 2024 nas principais cidades do Rio Grande do Sul neste domingo (6) a partir dos dados registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Acompanhe a apuração em tempo real em Caxias do Sul

Acompanhe a apuração em tempo real em Pelotas

Acompanhe a apuração em tempo real em Canoas

Acompanhe a apuração em tempo real em Santa Maria

Entre os municípios com maior número de eleitores estão Porto Alegre, com 1.096.641; Caxias do Sul, com 347.190; Canoas, com 259.593; Pelotas, com 248.634; e Santa Maria, com 209.396. Nestas cidades com mais de 200 mil eleitores, é prevista a possibilidade de segundo turno para o cargo de prefeito, caso nenhum candidato consiga a maioria absoluta dos votos em primeiro turno. O município de Gravataí é o sexto da lista, com 193.870 eleitores, e não terá votação em segundo turno.

O Estado do Rio Grande do Sul tem um total de 8.682.742 pessoas aptas a participar das Eleições Municipais de 2024. O eleitorado gaúcho cresceu apenas 1,04 % em relação às eleições de 2022 e um total de 3,08% em relação à última eleição municipal, realizada em 2020. Do total de eleitores aptos, 83,50% possuem dados biométricos coletados na Justiça Eleitoral e puderam votar, neste domingo (6), utilizando a sua biometria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/crissiumal-e-o-primeiro-municipio-no-rio-grande-do-sul-a-conhecer-seu-prefeito/

Crissiumal é o primeiro município gaúcho a definir seu prefeito nesta eleição

2024-10-06