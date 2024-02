Política Eleições 2024: Marta Suplicy retorna ao PT para ser vice de Boulos em São Paulo

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Ela se desfiliou do PT em 2015, no auge da Operação Lava Jato, afirmando que a sigla tinha protagonizado “um dos maiores escândalos de corrupção da nação brasileira”. Foto: Reprodução Ela se desfiliou do PT em 2015, no auge da Operação Lava Jato, afirmando que a sigla tinha protagonizado “um dos maiores escândalos de corrupção da nação brasileira”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Marta Suplicy retornou ao Partido dos Trabalhadores (PT) nesta sexta-feira (2), quase nove anos após sua desfiliação da sigla. O retorno aconteceu com a assinatura do presidente Lula em um ato que reuniu diversos nomes da política brasileira, além de centenas de apoiadores que lotaram uma casa de eventos no Centro de São Paulo.

A refiliação ocorre porque Marta será candidata à vice-prefeita na chapa com Guilherme Boulos (PSOL), que tentará em outubro deste ano vencer a disputa pela prefeitura da capital paulista. O ministro da Fazenda Fernando Haddad e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, também marcaram presença no evento.

Boulos discursou e deus boas-vindas para Marta.

“Marta, minha companheira, hoje a Gleisi te deu boas-vindas ao PT e eu quero te dar boas-vindas a chapa vitoriosa da cidade de São Paulo. Temos a consciência de uma missão em outubro desse ano, que é derrotar o bolsonarismo na maior cidade do país. E a Marta veio para construir essa frente”, afirmou Boulos.

No discurso Boulos também criticou a CPI que foi instaurada na Câmara Municipal de São Paulo para investigar as ações sociais do padre Júlio Lancelotti. Boulos também brincou sobre o encontro de Lula com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Lula e Tarcísio participaram de cerimônia em Santos (SP sobre a construção do túnel que liga a cidade ao Guarujá (SP). O projeto receberá recursos federais e estaduais. “Pelo que eu vi hoje lá em Santos, se bobear, o Lula traz até o Tarcísio para essa frente ampla”, disse Boulos.

“Nós queremos ganhar essa eleição porque a gente precisa devolver a cidade de São Paulo para o nosso povo, a gente precisa de um governo que volte a olhar para o povo mais pobre dessa cidade e que tenha coragem para enfrentar o abandono, a insegurança e a crise que a cidade enfrenta hoje”, completou Boulos.

O senador Eduardo Suplicy (PT), que chegou a se colocar como possibilidade de candidato a vice-prefeito, mudou de ideia e resolveu apoiar o nome da ex-mulher após uma conversa com Boulos: “O PT tem um histórico de prévias, e eu gostaria que elas acontecessem, mas aceitei que o partido pode ter Marta como candidata a vice. Meu compromisso é ajudar na vitória do Boulos”, afirmou.

Suplicy, inclusive, tocou suas famigeradas versões de “Blowing in the wind” e “Eu sei que vou te amar” na abertura do evento de filiação.

O Diretório Municipal do PT em São Paulo decidiu pelo retorno de Marta no início do ano com duas votações, uma para a filiação da ex-prefeita e outra para a suspensão de prévias no partido. O resultado de ambas foi o mesmo: 12 votos “sim”, 1 “não”, uma abstenção e duas ausências.

Ela se desfiliou do PT em 2015, no auge da Operação Lava Jato, afirmando que a sigla tinha protagonizado “um dos maiores escândalos de corrupção da nação brasileira”. Na época, Marta estava rompida com a então presidente Dilma Rousseff (PT) e votou a favor do impeachment dela no Senado, em 2016, mesmo tendo sido ministra da Cultura da gestão petista.

Até o início de janeiro, a petista era secretária das Relações Internacionais da gestão Ricardo Nunes (MDB), agora adversário político, já que o atual prefeito de São Paulo tentará a reeleição.

