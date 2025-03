Colunistas Eleições 2026: deputados do PL indicam Luciano Zucco para a disputa ao Palácio Piratini

Por Flavio Pereira | 25 de março de 2025

Presidente estadual do PL, deputado Giovani Cherini reuniu deputados em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/PL)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

“O deputado Luciano Zucco é o nosso pré-candidato ao governo do Estado em 2026”, afirmou o presidente estadual do PL, deputado federal Giovani Cherini, em conversa com o colunista ontem à noite. Cherini disse que este é o resultado de uma definição obtida em um encontro com os 10 deputados do partido (cinco estaduais e cinco federais) ocorrida ontem em Porto Alegre. Além de Zucco, os nomes encaminhados para a chapa majoritária incluem o próprio Cherini e o ex-ministro Onyx Lorenzoni para a disputa ao Senado. A palavra final, porém, admitiram os participantes do encontro, ficará com Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, o presidente nacional do PL.

PL vai realizar série de reuniões regionais

Cherini disse que “o deputado Luciano Zucco apresentou um projeto de reuniões regionais do partido que nós aprovamos, e propôs a possibilidade de concorrer ao governo do estado, que foi bem recebida pelos deputados”. Observa que “surgiu agora a questão do Onyx, que embora tenha ficado dois anos longe, é uma liderança importante do partido, e estamos administrando isso”.

“PL vai precisar de uma boa política de alianças”, afirma Cherini

“É claro que para o PL ganhar precisamos ter uma boa política de alianças, o que não tivemos em 2022, quando o Onyx concorreu ao governo do Estado tendo apenas o Republicanos como aliado”, comentou Cherini. Por esta razão, embora os deputados tenham definido três nomes para a disputa majoritária, Cherini admite que poderá declinar da indicação ao Senado. Segundo ele, a experiência de ter formado o PL em 330 municípios indica que a sua presença coordenando a campanha e conciliando as habituais disputas de beleza, comuns nesse processo, pode ser mais importante:

“Meu perfil conciliador indica que devo concorrer a deputado federal, coordenando e ajudando a construir alianças e candidaturas. Entendemos que um arco de alianças será importante para a eleição de 2026. Mas não tem dúvida que o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto, e que darão a palavra final”, afirma Cherini.

STJ certificou o trânsito em julgado do processo que condenou o prefeito de Canoas, Airton Souza

Seguindo o voto do relator, ministro Teodoro Silva Santos, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça declarou no Agravo em Recurso Especial (AREsp 1.636.418) o trânsito em julgado da decisão que não conheceu de um recurso interposto pelo prefeito de Canoas (RS), Airton Souza, no âmbito de ação de improbidade administrativa, na qual ele foi condenado à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos por cinco anos, entre outras sanções. No processo, que há soma 9 volumes, a 2ª Turma considerou protelatórios os sucessivos embargos de declaração apresentados pela defesa de Airton Souza contra o acórdão da 2ª Turma que, confirmando decisão monocrática do presidente do tribunal, rejeitou o pedido para que a condenação por improbidade fosse reexaminada no STJ, e além de mandar certificar o trânsito em julgado — decisão que encerra a tramitação na corte —, a Segunda Turma determinou a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), para análise de agravo em recurso extraordinário que já havia sido interposto pela defesa.

Geraldo Alckmin sugere mágica no índice de inflação

Para acabar de imediato com os altos índices da inflação, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin (PSB), defendeu ontem (24), a retirada dos preços de alimentos e energia do cálculo da inflação no Brasil. Estes são os itens que mais pressionam a alta da inflação.

PP e União Brasil tentam convencer Ronaldo Caiado a adiar lançamento da candidatura

Temendo prejuízo das negociações para a federação entre PP e União Brasil que busca formar o maior bloco na Câmara, com 109 deputados, as cúpulas dos dois partidos tentam convencer o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a suspender o lançamento de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, marcado para 4 de abril. Além disso, o cantor Gusttavo Lima também avisou ao União Brasil que desistiu da candidatura presidencial e não pretende mais comparecer ao lançamento de Caiado em Salvador.

Santa Casa ainda aposta em acordo com o IPE Saúde

O provedor da Santa Casa de Porto Alegre disse ontem ao colunista que ainda está otimista quanto a um entendimento com o IPE-Saúde. O plano, mantido pelo governo do Rio Grande do Sul para servidores públicos, atende aproximadamente 1 milhão de beneficiários e, no caso da Santa Casa, o atendimento aos seus segurados tem trazido um prejuízo mensal estimado em R$ 2 milhões de reais.

Para o provedor Alfredo Guilherme Englert, a solução no impasse com o IPE Saúde se resume em “tratar desigualmente os desiguais”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

