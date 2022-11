Grêmio Eleições administrativas do Grêmio terão 2º turno entre Alberto Guerra e Odorico Roman

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Chapa de Alberto Guerra (D) teve 56,03% dos votos contra 41,04% da chapa de Odorico Roman (E). (Foto: Luciano Amoretti/Grêmio FBPA)

Na noite desta segunda-feira (7), em Sessão Ordinária no auditório da Arena, o Conselho Deliberativo do Grêmio votou e aprovou as duas chapas registradas para disputa da eleição que definirá o Conselho de Administração do Clube para o próximo triênio 2023/2025.

A Chapa 2, com Alberto Guerra como candidato à presidência, foi a primeira colocada com 172 votos (56,03%). Já a Chapa 1, de Odorico Roman, obteve 126 votos (41,04%).

Tendo as duas chapas superado os 20% da cláusula de barreira estipulada pelo Estatuto do Grêmio, cabe aos sócios do Tricolor a decisão de eleger a nova nominata do Conselho de Administração em Assembleia Geral confirmada para sábado (12), na Arena, das 10h às 17h.

A Assembleia Geral é constituída pelos associados com 16 anos completos até a data da sua realização, pertencentes ao quadro social há mais de dois anos, ininterruptamente, e em situação regular com o Grêmio nos 12 meses anteriores à realização da eleição.

Na ocasião do segundo turno, a votação será presencial e pela internet.

O voto pela internet, apenas no dia da eleição, ocorrerá através do endereço eletrônico votacao.gremio.net, utilizando o CPF ou a matrícula, senha e código SMS enviado para o celular do cadastro. Cada associado deverá ter o seu número de celular cadastrado, não podendo o mesmo número ser utilizado por mais de um sócio para receber o código SMS de votação.

O voto presencial será assegurado nas urnas localizadas na Arena, no Portão A, com acesso pela rampa oeste, também no dia 12, das 10h às 17h. A identificação do associado será feita por meio da apresentação de documento de identidade oficial com foto.

