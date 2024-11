Mundo Eleições americanas: ameaça de bomba fecha locais de votação

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

As ameaças causaram o fechamento temporário dos locais de votação em Union City, nos arredores de Atlanta. Foto: Getty Images As ameaças causaram o fechamento temporário dos locais de votação em Union City, nos arredores de Atlanta. (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, afirmou que as ameaças responsáveis por interromper a votação em dois locais têm origem russa.

“Ouvimos algumas ameaças de origem russa”, disse Raffensperger, acrescentando que “no interesse da segurança do público, sempre verificamos isso e continuaremos a ser muito responsáveis ​​quando ouvirmos falar de coisas como essa”.

Raffensperger não detalhou como exatamente as autoridades estatais determinaram que as ameaças de bomba vieram da Rússia. As ameaças causaram o fechamento temporário dos locais de votação em Union City, nos arredores de Atlanta, segundo a polícia do condado de Fulton. A população de Union City é quase 90% negra, segundo o US Census Bureau. Uma declaração do FBI não abordou a origem da ameaça. Segundo informações da polícia, foram cinco ameaças de bomba nesses dois locais. As autoridades de segurança, porém, informaram que os alertas eram falsos.

“O FBI está ciente de várias ameaças de bomba feitas em todo o estado da Geórgia. A integridade eleitoral e a proteção de nossa comunidade são nossa maior prioridade. O FBI está trabalhando em estreita colaboração com parceiros estaduais e locais de aplicação da lei para responder às ameaças eleitorais e proteger nossas comunidades, enquanto os americanos exercem seu direito de voto”, afirmou a agência em comunicado.

A nota destacou que a agência não tem informações que indiquem que essas ameaças são confiáveis.

“Parece que eles estão tramando o mal e não querem que tenhamos eleições tranquilas, justas e precisas”, disse Raffensperger sobre a Rússia.

“Qualquer coisa que possa nos levar a lutar entre nós – eles podem contar isso como uma vitória.”, afirmou o secretário.

Além de a eleição presidencial de 2024 ser uma das mais acirradas da história dos Estados Unidos, a votação na Geórgia é especialmente tensa, já que se trata de um estado-pêndulo. São chamados assim os estados onde os resultados eleitorais variam de uma eleição para outra, podendo definir o resultado do pleito.

Os estados-pêndulo não possuem uma tendência ou tradição em relação ao voto. Diferentemente de estados como Nova York, que tradicionalmente vota nos democratas, ou Texas, que tem a tradição de favorecer os republicanos, os estados-pêndulo são territórios de alta imprevisibilidade.

Eleições americanas: ameaça de bomba fecha locais de votação

2024-11-05