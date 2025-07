Rio Grande do Sul Eleições do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: chapa de oposição propõe mais valorização da magistratura e diálogo com a sociedade

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Foto: Carol Negreiro

A chapa de oposição para a escolha da nova administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), a TJ+, definiu suas prioridades para as eleições do órgão.

Entre os principais eixos da proposta estão a escuta ativa, a valorização de magistrados e servidores, e o fortalecimento da atuação colegiada nas decisões institucionais.

A TJ+ é composta pelos desembargadores:

– Eduardo Uhlein (presidente);

– Cláudio Luís Martinewski (1º vice-presidente);

– Rosane Bordasch (2ª vice-presidente);

– Ana Paula Dalbosco (3ª vice-presidente);

– Ricardo Pippi Schmidt (corregedor-geral da Justiça).

“Chegou o momento de renovar com equilíbrio e coragem. O Tribunal precisa de uma gestão mais aberta, participativa e conectada com a realidade de quem o constrói todos os dias e com os novos desafios sociais”, afirma o desembargador Eduardo Uhlein, candidato à presidência do TJRS.

O processo eleitoral que irá definir a administração do TJRS para o biênio 2026/2027 está previsto para ocorrer em dezembro.

