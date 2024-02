Política Eleições em São Paulo: Bolsonaro lamenta com o coração e diz que queria apoiar Ricardo Salles, seu ex-ministro

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Ex-presidente escolheu ex-comandante da Rota, grupo de elite da PM de São Paulo, para compor com o atual prefeito. (Foto: Alan Santos/PR)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou a indicação de Ricardo Mello Araújo, ex-comandante do grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo, a Rota, para ser candidato a vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição. Em entrevista na última quinta-feira (1º), ele disse que aguarda apenas uma resposta do chefe do Executivo municipal.

“A partir do momento em que Valdemar (Costa Neto, presidente do PL) tomou a decisão de compor com o MDB, falou que eu indicaria o vice. Eu apresentei um nome, que ele aprovou, e agora depende do Ricardo Nunes aceitar o nome”, afirmou, em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, da Revista Oeste. “Escolhi o coronel Mello Araújo, que fez um excelente trabalho à frente da Ceagesp no meu governo, atuou quase como um mini-prefeito.”

Bolsonaro ainda disse que sua preferência era pelo deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP), de quem é próximo e nutre “uma grande amizade”. Apesar de não dar seguimento à candidatura do aliado, o ex-presidente afirmou que Salles terá outras oportunidades de servir ao Estado e à cidade de São Paulo:

“Lamento com o coração porque queria o Ricardo Salles (como candidato), mas é página virada. Ele é jovem ainda, um cara extremamente inteligente. Acredito que em um próximo momento essa prefeitura pode ir para o Ricardo Salles, que teve uma excelente votação para deputado federal.”

Escolhido para vice na chapa de Nunes, o nome do coronel aposentado da Rota foi escolhido nesta terça-feira, com forte alinhamento a Bolsonaro. O PM — que comandou a Ceagesp, empresa federal ligada ao setor de alimentação e abastecimento, durante a gestão passada — já manifestou o apoio ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, levantou suspeitas sobre o processo eleitoral e discursou contra o passaporte da vacina contra a covid

Conforme informações do jornal O Globo, apoiadores de Bolsonaro argumentam que a inclusão do ex-PM na chapa poderia reforçar o comprometimento do prefeito com as questões de segurança pública, área que é considerada uma das maiores fragilidades do pré-candidato do MDB. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o nome de Mello Araújo foi “bem-aceito”, mas deixou claro que ainda estuda outras alternativas.

2024-02-02

2024-02-02