Mundo Eleições na Argentina: de olho nos indecisos, Milei e Massa debatem neste domingo na TV

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pesquisa mostrou Javier Milei (D) à frente nas intenções de votos úteis do segundo turno, com 52,1%; Sérgio Massa teve 47,9% Foto: Reprodução Pesquisa mostrou Javier Milei à frente nas intenções de votos úteis do segundo turno, com 52,1%; Sergio Massa teve 47,9%. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os candidatos à Presidência da Argentina que disputam o segundo turno das eleições, Javier Milei (La Libertad Avanza) e Sérgio Massa (Unión por la Patria), participam do último debate na televisão neste domingo (12).

O debate acontece a partir das 21h, (horário de Buenos Aires e Brasília) e será transmitido no canal da CNE (Cámara Nacional Electoral) no YouTube. O debate também será exibido em todos os meios de comunicação pública argentina.

Em formato de pool, o debate será moderado pelos jornalistas Luciana Geuna (Canal 13), Pablo Vigna (TV Pública), Érica Fontana (cna) e Antonio Laje (América); dois homens e duas mulheres, respeitando a paridade de gênero.

Em caso de ausência de um dos candidatos, a Cámara Nacional Electoral informou que será deixado um lugar vazio enquanto o outro candidato terá a oportunidade de apresentar as suas propostas de governo e questões que perguntaria ao adversário.

Pesquisa AtlasIntel divulgada na sexta-feira (10) mostrou Javier Milei à frente nas intenções de votos úteis do segundo turno, com 52,1%. Sérgio Massa teve 47,9%. Para Alberto Pfeifer, coordenador geral do DSI da USP, o grupo de análise de Estratégia Internacional, o debate sempre “poderá trazer alguma reviravolta” ao pleito.

“A reviravolta pode vir se houver descontrole de algum dos candidatos, se algum for pilhado em situação de desconforto, mas não pela apresentação de novas propostas”, comentou.

Eixos temáticos, blocos e ordem

Os eixos temáticos do encontro – definidos por sorteio – serão os seguintes: economia, relações da Argentina com o mundo, educação e saúde, produção e trabalho, segurança, direitos humanos e convivência democrática.

Além disso, por meio de sorteio realizado em audiência pública com o objetivo de garantir transparência e equidade de tratamento e oportunidades, foram definidos os blocos e a ordem dos palestrantes.

Assim, Sérgio Massa abrirá o primeiro bloco com um minuto para abertura e apresentação, e Javier Milei intervirá posteriormente.

Em seguida, virão os eixos temáticos de 12 minutos. Portanto cada candidato terá seis minutos que administrará de acordo com sua conveniência. Milei falará sobre economia, seguido por Massa, que por sua vez começará pelo eixo temático das relações da Argentina com o mundo. Por fim, Milei começará pelo eixo saúde e educação.

O segundo bloco será inaugurado com intervenção de Massa sobre produção e trabalho; Milei iniciará o eixo de segurança e Massa reabrirá na temática de direitos humanos e convivência democrática. Por fim, Massa dará início ao terceiro bloco, dedicado às considerações finais.

A CNE confirmou que não deverá haver interrupções entre os candidatos e que cada um deles só poderá falar quando o outro terminar a sua ideia, durante não mais de dois minutos de cada vez.

Porém, de acordo com o documento oficial com as regras do debate, “quando um candidato termina de falar, o outro candidato tem automaticamente a palavra”. Por fim, se ambos os candidatos falarem ao mesmo tempo, o relógio continuará a contar para ambos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/eleicoes-na-argentina-de-olho-nos-indecisos-milei-e-massa-debatem-neste-domingo-na-tv/

Eleições na Argentina: de olho nos indecisos, Milei e Massa debatem neste domingo na TV

2023-11-12