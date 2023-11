Brasil Segundo dia de prova do Enem 2023 acontece neste domingo

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Estudantes terão cinco horas para responder 90 questões de múltipla escolha de Matemática e Ciências da Natureza Foto: Shutterstock/Brenda Rocha Estudantes terão cinco horas para responder 90 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. (Foto: Shutterstock/Brenda Rocha) Foto: Shutterstock/Brenda Rocha

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estudantes de todo o Brasil realizam neste domingo (12) o segundo dia de prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o maior vestibular do País e porta de entrada para instituições de ensino superior nacionais e internacionais.

No segundo dia de exame, os participantes terão cinco horas – das 13h30 às 18h30 – para responder 90 questões de múltipla escolha das seguintes áreas do conhecimento: Matemática e suas tecnologias (matemática) e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia)

Vale lembrar que nesta etapa não há redação, somente as questões de múltipla escolha – o participante irá escolher e assinalar, com uma caneta preta, uma das cinco alternativas para cada questão.

Os portões dos locais onde cada candidato irá realizar a prova abrem às 12h e fecham, pontualmente, às 13h. Os candidatos que não conseguirem chegar antes do fechamento dos portões não poderão realizar a prova.

Quando será divulgado o gabarito do Enem 2023?

O gabarito da prova será divulgado em 24 de novembro. Já os resultados serão publicados no dia 16 de janeiro de 2024.

O que fazer com as notas

As notas do Enem podem ser usadas no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e no ProUni (Programa Universidade para Todos).

O Sisu é a plataforma onde instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para seus cursos, com diferentes notas de corte exigidas. Podem se inscrever no Sisu os candidatos que obtiveram uma nota maior do que zero na redação e aqueles que não são da modalidade treineiro.

O ProUni funciona de modo semelhante ao Sisu, mas é o sistema que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior.

Quem for selecionado em ambos os programas deve escolher entre um deles, já que não é permitido obter a bolsa do ProUni enquanto se está matriculado em uma instituição de educação superior pública.

O candidato pode, ainda, optar pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que não exige nota mínima para participar. Trata-se de um empréstimo feito pelo governo federal aos alunos que não podem pagar pelos estudos em universidades privadas no Brasil.

Ao concluir o curso, na modalidade do Fies, o estudante deve pagar a dívida, numa série de condições disponibilizadas pelo governo.

Abstenção de 28,1%

O primeiro dia de provas teve abstenção de 28,1% dos candidatos inscritos no exame, nível estável ao observado no ano passado (28,3%).

O Estado com maior abstenção foi o Amazonas, com 44%. Em segundo lugar, o Acre, com 33,2%. Já Sergipe foi o estado com menor ausentes, ficando abaixo da média (24,6%). São Paulo, que tinha preocupação com as escolas onde faltava energia, ficou com 26% de faltosos.

Foram confirmadas 3.939.242 inscrições para o Enem 2023. Comparados aos dados do ano passado, 2023 teve 13,1% a mais de inscrições confirmadas e 0,2% a menos de abstenção.

Novidades da prova

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, mais de 60% das pessoas inscritas no exame são mulheres. Além disso, pela primeira vez, a maior quantidade de candidatos é do Nordeste do país.

Ele ainda destacou que, pela primeira vez, em 25 anos, a prova foi colorida: “Para facilitar para pessoas daltônicas, tudo foi estudado pela equipe”. Além disso, também foi a primeira vez que o cartão-resposta foi ampliado para pessoas com deficiência visual.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/segundo-dia-de-prova-do-enem-2023-acontece-neste-domingo/

Segundo dia de prova do Enem 2023 acontece neste domingo

2023-11-12