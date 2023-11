Mundo Israel se oferece para evacuar bebês do principal hospital de Gaza em meio a combates

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

Militares israelenses receberam um pedido da equipe do hospital Al Shifa, que foi bombardeado na última semana Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Os militares de Israel disseram que estavam prontos para evacuar bebês do maior hospital de Gaza neste domingo (12), onde autoridades palestinas disseram que dois recém-nascidos morreram e dezenas de outros estavam em risco depois que o combustível acabou em meio a intensos combates na área.

O principal porta-voz militar de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, disse que os militares israelenses ajudariam a evacuar os bebês do hospital, a pedido da equipe de Al Shifa.

Muhammad Abu Salmiya, diretor do hospital, disse à Al Jazeera TV que proteger os pacientes era a prioridade. “Entramos em contato com a Cruz Vermelha e informamos que ficamos sem água, oxigênio, combustível e tudo mais”, disse Abu Salmiya.

“Os bebês prematuros, os pacientes dos cuidados intensivos e mesmo os feridos não conseguiriam sobreviver com a falta de eletricidade. Se as forças de ocupação quiserem evacuar os feridos para qualquer lugar do mundo que seja mais seguro do que a Faixa de Gaza, não somos contra isso.”

Israel disse que médicos, pacientes e milhares de evacuados que se refugiaram em hospitais no norte de Gaza devem partir para poder enfrentar os homens armados do Hamas, que dizem ter colocado centros de comando sob e ao redor deles.

O Hamas nega usar hospitais desta forma. A equipe médica diz que os pacientes podem morrer se forem transferidos e as autoridades palestinas dizem que o fogo israelense torna perigoso a saída de outras pessoas.

O ministro da Agricultura de Israel, Avi Dichter, chamou as evacuações de “Nakba de Gaza” – uma referência às expropriações em massa de palestinos após a fundação de Israel em 1948.

“Operacionalmente, não há como conduzir uma guerra da maneira que as FDI [Forças de Defesa de Israel] desejam conduzi-la dentro dos territórios de Gaza”, disse Dichter. “Não sei como isso vai acabar.”

O Hamas disse ter destruído total ou parcialmente mais de 160 alvos militares israelenses em Gaza, incluindo mais de 25 veículos nas últimas 48 horas. Um porta-voz militar israelense disse que o Hamas havia perdido o controle do norte de Gaza.

Em uma conferência de imprensa no sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou a morte de mais cinco soldados israelenses em Gaza. Os militares israelenses disseram que 46 pessoas foram mortas desde o início das operações terrestres.

Israel disse que foguetes ainda estavam sendo disparados de Gaza para o sul de Israel, onde cerca de 1.200 pessoas foram mortas e mais de 200 feitas reféns pelo Hamas no mês passado.

Autoridades palestinas disseram na sexta-feira que 11.078 residentes de Gaza foram mortos em ataques aéreos e de artilharia desde 7 de outubro, cerca de 40% deles crianças.

“Uma zona de guerra”

Ahmed al-Mokhallalati, cirurgião plástico sênior do Al Shifa, disse à Reuters que houve bombardeios contínuos por mais de 24 horas. Ele disse que a maioria dos funcionários do hospital e das pessoas abrigadas lá partiram, mas 500 pacientes permaneceram.

“É totalmente uma zona de guerra. É uma atmosfera totalmente assustadora aqui no hospital”, disse ele.

O braço militar da Jihad Islâmica aliada do Hamas, as Brigadas Al-Quds, disse estar “envolvido em confrontos violentos nas proximidades do Complexo Médico Al Shifa, no bairro de Al Nasr e no campo de Al Shati em Gaza”.

Al Nasr abriga vários hospitais importantes. Israel disse anteriormente que matou o que chamou de “terrorista” do Hamas, que teria impedido a evacuação de outro hospital no norte, que autoridades palestinas disseram estar fora de serviço e cercado por tanques.

https://www.osul.com.br/israel-se-oferece-para-evacuar-bebes-do-principal-hospital-de-gaza-em-meio-a-combates/

2023-11-12