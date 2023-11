Mundo Brasileiros devem passar a noite no Egito antes de viajar ao Brasil

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2023

A passagem de Rafah, fronteira entre o território palestino e o Egito, foi reaberta neste domingo (12), e viabilizou a entrada de 32 brasileiros e familiares Foto: Reprodução/Instagram/Hasan Rabee A passagem de Rafah, fronteira entre o território palestino e o Egito, foi reaberta neste domingo (12), e viabilizou a entrada de 32 brasileiros e familiares. (Foto: Reprodução/Instagram/Hasan Rabee ) Foto: Reprodução/Instagram/Hasan Rabee

Os 32 brasileiros e familiares que deixaram a Faixa de Gaza neste domingo (12) devem passar a primeira noite na cidade egípcia de Al-Arish, a 53 quilômetros da passagem de Rafah. A Embaixada do Brasil no Egito destacou um abrigo onde o grupo poderá se alimentar e descansar antes de seguir viagem ao Brasil nesta segunda-feira (13).

O plano inicial é que avião da FAB (Força Aérea Brasileira) seja autorizado a pousar no aeroporto de Al-Arish para buscar os brasileiros. A Embaixada do Brasil no Egjto, neste momento, aguarda a permissão e faz os trâmites finais para a repatriação do grupo.

O grupo também será acompanhado por uma médica e uma psicóloga da FAB. Segundo apurou a CNN, muitos dos grupos estão debilitados e com anemia. Inicialmente, o grupo era composto por 34 pessoas, mas duas – uma mãe e um filha – desistiram na última hora por razões pessoais.

Os brasileiros estavam em duas cidade no sul de Gaza. Uma parte em Rafah, e outra em Khan Yunis. O voo com os repatriados está previsto para pousar na Base Aérea de Brasília, onde os repatriados serão recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula de Silva.

O grupo também deverá passar duas noites em um alojamento da FAB em Brasília. O Ministério da Justiça e Segurança Pública está responsável pela operação acolhida do grupo. Aqueles que não têm familiares no Brasil, serão encaminhados para um abrigo no interior de São Paulo.

