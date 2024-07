Mundo Eleições no Reino Unido: boca de urna dá vitória a trabalhistas, que podem voltar ao poder após 14 anos

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Segundo a pesquisa, os trabalhistas obtiveram 410 assentos no Parlamento britânico.

Os primeiros resultados de pesquisas de boca de urna no Reino Unido, divulgadas na noite desta quinta-feira (4) apontam para uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista (centro-esquerda) sobre os conservadores nas eleições para o Parlamento britânico. Com isso, os trabalhistas devem voltar ao poder no Reino Unido após 14 anos.

Segundo a pesquisa, os trabalhistas obtiveram 410 assentos no Parlamento britânico, contra 131 dos conservadores do atual primeiro-ministro, Rishi Sunak. Para ganhar a maioria, um partido ou coalizão precisa de 326 cadeiras – o Parlamento tem um total de 650 assentos.

Os números do último Parlamento, dissolvido em maio, expõem o tamanho da mudança: o Partido Conservador era maioria, com 344 cadeiras, e perderam mais de 200 assentos. Já os trabalhistas tinham 205 cadeiras, ou seja, dobraram o número de deputados do partido.

Com o resultado, Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, deve se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido. A campanha dos trabalhistas focou em uma única palavra: mudança.

Starmer agradeceu aos eleitores após o fechamento das urnas. “A todos que fizeram campanha para o Partido Trabalhista nesta eleição, a todos que votaram em nós e confiaram no nosso Partido Trabalhista reformado – obrigado”, disse Starmer em publicação no X (antigo Twitter).

A se confirmar os 131 assentos dos conservadores, esse será seu pior resultado em termos de cadeiras no Parlamento desde que começaram a se chamar Partido Conservador, na década de 1830, sob Robert Peel. O pior resultado conservador até então era de 156 assentos, em 1906.

As urnas fecharam às 18h (horário de Brasília). As pesquisas de boca de urna dão apenas um indicativo da apuração dos votos, ainda em andamento, mas o cenário já era esperado após pesquisas de intenção de voto indicarem vitória trabalhista com folga. Resultados oficiais devem ser divulgados durante a madrugada.

Mesmo antes da votação, os conservadores já atuavam na contenção de danos para tentar reduzir o número de cadeiras conquistadas pelos trabalhistas.

