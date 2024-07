Rio Grande do Sul Próximos dias no Rio Grande do Sul serão de mais frio, chuva fraca e geada

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Já uma nova ocorrência de neve está descartada pela Metsul Meteorologia. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Os próximos dias devem ser marcados por nova queda de temperaturas em grande parte do Rio Grande do Sul, devido ao ingresso de uma massa de ar polar. Conforme a Metsul Meteorologia, o Estado terá céu encoberto a nublado, com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia sobretudo na Metade Norte, com possibilidade de novos episódios de geada. Já a hipótese de neve está descartada.

As precipitações serão fracas na maioria das vezes, mas alguns pontos podem apresentar momentos de moderada intensidade, especialmente mais ao Norte e Nordeste, conforme detalhado em metsul.com. Não há previsão de chuva para municípios mais a Oeste e ao Sul – a Campanha e a fronteira com o Uruguai poderão ter alguns locais com sol.

A tendência é de que esfrie mais nesta sexta-feira (5) e sábado, levando a um cenário de temperaturas ainda menores no começo da semana que vem. Mas não há indicativo de frio generalizado tão intenso quanto o do último fim de semana, quando o Estado chegou a ter três dias seguidos com mínimas entre -5ºC e -7ºC e marcas abaixo de zero até na Grande Porto Alegre.

As regiões gaúchas que mais devem ser afetadas por esta nova onda polar serão o Sul, a Campanha e a fronteira com o Uruguai. Na Serra do Sudeste, novamente as mínimas serão muito baixas em cidades como Pinheiro Machado e Pedras Altas. “Serão vários dias seguidos com mínimas abaixo de zero na região a partir deste sábado no Sul do Estado.

Cidades como Quaraí, Livramento, Bagé, Jaguarão e outras terão marcas negativas. Na Serra do Sudeste, mínimas até de -3ºC a -5ºC ou ainda menores. “Há dados indicando a possibilidade de marcas negativas todos os dias no Sul gaúcho pelo menos até os dias 16 ou 17 deste mês com a onda polar.

Em Porto Alegre e cidades vizinhas as mínimas nos próximos dias não devem ser tão baixas, uma vez que haverá muitas nuvens e em alguns momentos até garoa e chuva, com intervalos de melhoria. As mínimas devem ficar um pouco abaixo dos 10ºC. As tardes, por sua vez, permanecerão por diversos dias com máximas de 12ºC a 14ºC.

Para a terça-feira (9), já com ar mais seco, são esperadas mínimas menores, podendo atingir menos de 5ºC. O mesmo está previsto para a Serra e os Aparados, mais frias devido à altitude. Nuvens devem evitar resfriamento noturno mar e as mínimas não chegam a ser muito baixas, diferentemente do começo desta semana com ar seco que favoreceu marcas de até -5ºC nos Aparados.

O fim de semana será chuvoso na Serra e, com o ar frio, as máximas serão bastante baixas. Fará muito frio o dia todo de sábado em diante com marcas nos termômetros que não devem passar de 10ºC em várias localidades dessa área do mapa.

Geada

Na terça, com ar seco, a madrugada pode ser muito gelada com mínimas abaixo de zero em grande parte da Serra e Aparados com registros talvez até de -5ºC. O frio intenso deve trazer geada para parte do Rio Grande do Sul, mas não de forma generalizada como no último fim de semana.

As pedras de gelo devem cair entre as madrugadas de sexta a segunda-feira (8), em cidades do Oeste e do Sul gaúchos. Geará nos locais onde o tempo estiver mais aberto e com vento calmo e ar seco. Não será o caso de grande parte do Estado.

Já a ocorrência de neve está descartada. Embora a chuva e o frio previstos com temperatura baixa o dia inteiro no sábado e no domingo, a MetSul Meteorologia avalia que não há condições para o fenômeno: a atmosfera, apesar de fria, não terá temperatura suficientemente baixa.

(Marcello Campos)

