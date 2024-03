Mundo Eleições nos Estados Unidos: Joe Biden em nova versão pode ganhar de Trump em novembro

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Cada palavra e gesto de Biden foram voltados para o objetivo de fazê-lo parecer forte. (Foto: Reprodução)

No discurso sobre o Estado da União, na noite de quinta-feira (7), o presidente Joe Biden de 81 anos decidiu neutralizar a sua maior desvantagem: os receios profundos dos milhões de americanos de que ele seja muito velho para cumprir um segundo mandato.

Não há nada pior para um presidente do que parecer fraco. Portanto, cada palavra, gesto, piada e advertência sobre a aparência de Biden foram voltados para o objetivo de fazê-lo parecer forte.

E no momento mais importante da campanha eleitoral de 2024 até agora, Biden parece ter tido sucesso. Ele projetou vigor e força. Sua voz, que às vezes parecia esganiçada, foi sonora. Ele foi rápido ao instigar os republicanos, que novamente caíram na sua própria armadilha ao mostrar seu extremismo a milhões de telespectadores.

Biden foi um mestre incisivo da Câmara dos Representantes, exercendo eficazmente a teatralidade da presidência e comandando uma hora de televisão sem edição no horário nobre.

Por vezes, Biden canalizou o político de rua briguento, de olhos brilhantes e de colarinho azul que caracterizou a sua imagem pública durante décadas – por exemplo, quando usou a palavra “ilegal” em vez do termo mais politicamente correto “imigrante não documentado”.

Visando outra de suas fraquezas – sobre a crise na fronteira – Biden atacou o Partido Republicano por sabotar um projeto de lei bipartidário sobre fronteiras que continha muitas das políticas que os republicanos vinham defendendo há anos, aparentemente porque Trump queria evitar sofrer uma derrota em ano eleitoral.

O presidente destacou que muitos republicanos apoiaram originalmente a medida e reagiu, zombando, às vaias deles, dizendo: “Você acha que não – você não gosta desse projeto, hein?”

Em diversos momentos no discurso, Biden parecia estar falando diretamente com Trump, potencialmente assistindo em casa, na Flórida, enquanto tentava irritá-lo. “Se o meu antecessor está assistindo, em vez de fazer política para pressionar os membros do Congresso a bloquear o projeto de lei, junte-se a mim e diga ao Congresso para o aprovar. Nós podemos fazer isso juntos”.

E Biden criticou os republicanos por esquecerem o trauma do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por parte dos apoiadores do ex-presidente. “Meu antecessor e alguns de vocês aqui procuram enterrar a verdade de 6 de janeiro. Não farei isso”, disse Biden. “Lembre-se do seu juramento de posse – para se defender contra todas as ameaças externas e internas”.

A intenção do presidente parecia ser que os eleitores recordassem os extremos do governo Trump, em um momento em que as pesquisas sugerem uma nostalgia crescente pela sua presidência entre alguns eleitores.

Um desempenho tão enérgico de Biden tem sido muito menos evidente, uma vez que ele está visivelmente envelhecido e sob o peso do ônus do cargo. Se ele quiser superar os baixos índices de aprovação que normalmente condenam os presidentes de primeiro mandato, terá de ter esse desempenho repetidamente nos próximos meses.

Resposta a Trump

Não é habitual que um presidente passe tanto tempo criticando o seu adversário eleitoral em um discurso anual. Biden disparou repetidamente contra Trump – a quem ele se referia apenas como “meu antecessor”.

Nesse sentido, o Estado da União desse ano representou um dos exemplos mais evidentes de um presidente a fazer um discurso de estilo de campanha no pódio da Câmara, enquanto os democratas gritavam “mais quatro anos”.

Durante anos, Trump satirizou Biden como velho, cansado, trêmulo e fraco, muitas vezes com personificações cruéis em seus comícios de campanha. Qualquer passo em falso ou momento de senioridade do presidente na noite de quinta-feira teria imediatamente se tornado viral e teria o efeito prejudicial de confirmar o que a maioria pensa, segundo pesquisas: que Biden é velho demais para concorrer à reeleição.

A senadora do Alabama, Katie Britt, pode ter esperado um desempenho menos robusto do presidente, já que sua resposta republicana ao discurso dele incluía a frase pré-escrita: “No momento, nosso comandante-em-chefe não está no comando. O mundo livre merece coisa melhor do que um líder vacilante e diminuído”.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, adotou uma abordagem semelhante ao acusar Biden de se comportar de maneira hiperpartidária.

“O presidente Biden claramente não está em seu melhor jogo e acho que é uma forma caridosa de descrevê-lo. Achei que essa noite ele estava excessivamente emocionado. Achei que ele gritou com o público. Achei que muito disso era desnecessário”, disse Johnson.

É claro que os republicanos teriam criticado qualquer versão de Biden que aparecesse na quinta-feira. Se ele não tivesse energia, diriam que ele estava velho demais. Como ele teve um desempenho forte, eles o acusaram de gritar.

