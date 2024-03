Mundo Donald Trump tem que arrecadar meio bilhão de dólares às pressas

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Valor se soma aos honorários advocatícios que ele deve e aos julgamentos criminais que enfrenta. (Foto: Reprodução)

O tempo para que Donald Trump desembolse cerca de meio bilhão de dólares para cobrir duas perdas judiciais recentes está passando rapidamente.

A crise de liquidez desafia a imagem, há muito projetada por Trump, de um empresário de sucesso com recursos financeiros e uma capacidade dissidente de superar problemas jurídicos e financeiros. Ele levou essa reputação à Casa Branca em 2016.

Agora, o candidato presidencial republicano para 2024 poderá acabar fortemente endividado com um banco, doador ou alguma outra fonte de capital. Isso se soma aos honorários advocatícios que ele deve e aos julgamentos criminais que enfrenta.

Na sexta-feira (8), Trump depositou quase US$ 92 milhões, valor da indenização que foi sentenciado a pagar à escritora E. Jean Carrol por difamação. O prazo para esse pagamento iria expirar na segunda-feira e segundo o juiz, Trump só poderia entrar com recurso se fizesse esse pagamento em juízo.

O ex-presidente pediu ao juiz Lewis Kaplan que não desembolsasse dinheiro algum até 30 dias depois de o juiz decidir sobre o recurso que Trump apresentou após o veredito para reduzir o valor da indenização. Como “plano b”, Trump também pediu pagar uma parte da indenização no prazo de 30 dias.

O argumento de Trump é que a sentença do júri é excessiva e deveria ser reduzida por Kaplan ou por um tribunal federal de apelações.

Sem quaisquer alterações, Trump disse que precisaria de produzir 92 milhões de dólares, o que inclui a prática comum do tribunal distrital de exigir o pagamento de 110% da sentença.

Ainda há uma outra data importante para o ex-presidente: 25 de março. É nesse dia que o prazo para que Donald Trump pague a multa de US$ 454 milhões a qual foi sentenciado no caso de fraude civil do procurador-geral de Nova York.

Um juiz do tribunal de apelações negou o pedido emergencial de Trump para suspender ou pausar o prazo. Um painel de juízes aceitou agora a moção para adiar o pagamento da fiança até que Trump recorra do veredito. A expectativa é que o tribunal de apelações tome uma decisão até o final de março – por volta do dia 25.

Trump ofereceu uma fiança de US$ 100 milhões, mas foi rejeitada pelo juiz do tribunal de apelações. Os seus advogados disseram ao juiz que uma fiança – a entidade que é usada para realmente emitir a multa – muitas vezes fixa o valor dela em 120%, o que, segundo eles, significa que ele precisaria de mais de 550 milhões de dólares.

Até que a multa seja emitida, os juros acumulam a uma taxa de quase US$ 115 mil por dia após o julgamento.

Entretanto, 25 de março é também o primeiro dia de seleção do júri no primeiro julgamento criminal de Trump, relacionado ao encobrimento dos pagamentos à Stormy Daniels. Trump se declarou inocente.

