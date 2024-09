Mundo Eleições nos Estados Unidos: Trump e Kamala se enfrentam nesta terça-feira; confira regras do debate

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Kamala Harris está se preparando para possíveis insultos, comentários depreciativos e xingamentos do ex-presidente. Foto: Reprodução Kamala Harris está se preparando para possíveis insultos, comentários depreciativos e xingamentos do ex-presidente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A campanha de Kamala Harris aceitou os termos do debate presidencial dos Estados Unidos que será realizado nesta terça-feira (10) com o ex-presidente Donald Trump. O acordo inclui o fato de os microfones dos candidatos serem silenciados quando não for a sua vez de falar, segundo uma pessoa familiarizada com as negociações do debate.

A ABC News anunciou oficialmente as regras na última semana, observando que ambos os candidatos concordaram com o formato. As regras da ABC, compartilhadas pela primeira vez com as campanhas no mês passado, refletem em grande parte o formato do debate presidencial da CNN em junho entre Trump e o presidente Joe Biden.

As regras do debate

* Os microfones dos candidatos serão silenciados quando o adversário falar

* Não haverá plateia

* Não será permitido aos candidatos portar anotações escritas

* Nenhum funcionário pode visitá-los durante os dois intervalos comerciais

* Os candidatos não podem fazer perguntas uns aos outros

* Trump, de acordo com a ABC News, ganhou um cara ou coroa virtual realizado no início da semana para determinar a colocação no pódio e a ordem das declarações finais durante o debate. Trump optou por fazer a última declaração final e Harris escolheu ficar à direita na tela.

Em uma carta à ABC News na tarde de quarta-feira concordando com as regras, a campanha de Harris expôs novamente suas objeções à condição dos microfones silenciados, insistindo que acredita que a vice-presidente ficará “em desvantagem” com o formato.

“A vice-presidente Harris, uma ex-procuradora, será fundamentalmente prejudicada por este formato, que servirá para proteger Donald Trump de trocas diretas com a vice-presidente. Suspeitamos que esta seja a principal razão para a insistência de sua campanha em microfones silenciados”, dizia a carta da campanha de Harris à rede, compartilhada em parte com a CNN.

A rede, de acordo com a fonte familiar, ofereceu garantias à campanha de Harris de que se houver conversa cruzada significativa entre Harris e Trump, ela poderá optar por ligar os microfones para que o público possa entender o que está acontecendo, o moderador desencorajaria qualquer candidato interrompa constantemente e o moderador também trabalharia para explicar aos telespectadores o que está sendo dito.

Trump ao ataque

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris está se preparando para possíveis insultos, comentários depreciativos e xingamentos do ex-presidente, Donald Trump, em meio aos preparativos para o debate dos candidatos presidenciais, disseram duas fontes familiares.

A equipe que ajudou a preparar Kamala não precisou olhar além dos comentários públicos recentes de Trump, incluindo seus comícios políticos, para ter uma ideia do tipo de ataque que o candidato do Partido Republicano pode dizer no palco do debate.

“Basta dar uma olhada nos comícios dele”, disse uma das duas fontes, um consultor sênior, à CNN. “Seus comícios são uma prévia do debate.” Trump recentemente chamou Kamala de “desagradável”, questionou se ela é negra e insultou sua inteligência.

Ninguém sabe o quanto Trump estará inclinado a tentar insultar pessoalmente sua rival amanhã à noite — e o quanto disso será ouvido pelo público, já que os microfones dos candidatos estarão desligados quando não for sua vez de falar. Se os microfones estivessem ligados o tempo todo, disse o conselheiro de Kamala, “isso mostraria que ele não tem temperamento para ser presidente”.

Enquanto Kamala lia sobre as posições políticas de Trump, comentários anteriores e até insultos que ele dirigiu a ela, duas pessoas com quem a vice-presidente conversou extensivamente foram o presidente Joe Biden e a ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton — ambos já sofreram insultos pelo ex-presidente republicano no palco do debate.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/eleicoes-nos-estados-unidos-trump-e-kamala-se-enfrentam-nesta-terca-feira-confira-regras-do-debate/

Eleições nos Estados Unidos: Trump e Kamala se enfrentam nesta terça-feira; confira regras do debate

2024-09-09