Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Desde publicação da cantora, ao menos 52.222 americanos se registraram para votar e 144.243 eleitores verificaram seu status de registro. (Foto: Inez and Vinoodh)

Novos dados da organização eleitoral sem fins lucrativos e apartidária “Vote.org” compartilhados com a rede de notícias CNN sugerem que o apoio da superestrela Taylor Swift à candidata democrata Kamala Harris produziu um impacto que pode ser significativo nos Estados-pêndulo.

Desde a publicação de Taylor incentivando seus fãs a regularizarem sua situação eleitoral, 52.222 americanos se registraram para votar e 144.243 pessoas verificaram seu status de registro, de acordo com a Vote.org.

Isso incluiu milhares de registos nos estados-pêndulo, onde tanto a campanha de Kamala quanto a de Trump esperam disputas que serão decididas por margens muito pequenas. Entre a primeira hora de quarta-feira (11) e as 14h de quinta, os números eram os seguintes:

– No Arizona, 1.187 pessoas se registaram para votar e 3.399 pessoas verificaram a situação de seu registro.

– Na Geórgia, 2.124 pessoas se registaram para votar e 6.939 pessoas verificaram a situação de seu registro.

– No Michigan, 1.062 pessoas se registraram para votar e 3.318 pessoas verificaram a situação de seu registro.

– Na Carolina do Norte, 2.213 pessoas se registaram para votar e 5.918 pessoas verificaram a situação de seu registro.

– Em Nevada, 580 pessoas se registaram para votar e 1.360 pessoas verificaram a situação de seu registro.

– Na Pensilvânia, 2.127 pessoas se registaram para votar e 5.283 pessoas verificaram a situação de seu registro.

– Em Wisconsin, 1.350 pessoas se registaram para votar e 1.799 pessoas verificaram a situação de seu registro.

O Partido Democrata também está tentando aproveitar o poder político de Taylor Swift, lançando telões inspirados em Taylor com imagens de Kamala. Um dos outdoors ocupa 22 andares no topo da icônica escadaria vermelha da Times Square, em Nova York. A outra está em Las Vegas.

“Estamos na nossa Era Kamala!” diz um dos outdoors. “Um novo caminho a seguir. Pronto para isso?”, diz outro.

Isso ocorre no momento em que a campanha de Harris esgotou as “pulseiras de amizade” inspiradas em Swift, e a campanha do ex-presidente Donald Trump também procurou entrar em ação, vendendo camisetas inspiradas na “Eras Tour” com a imagem de Trump.

O momento ressalta o domínio de Taylor Swift sobre a cultura pop americana e o quão crítica sua influência pode ser nas eleições de novembro.

Apoio

Vivian Jenna Wilson, filha do bilionário Elon Musk, repercutiu o posicionamento político de Taylor Swift a respeito das eleições presidenciais americanas e os comentários feitos pelo pai, apoiador de Donald Trump.

Em sua conta pessoal no Threads, concorrente do X, Wilson celebrou a manifestação de Swift, que apoiou formalmente a candidatura da democrata Kamala Harris após o debate com o republicano Trump na última semana.

A filha do bilionário também criticou com veemência a mensagem publicada por Musk horas depois do apoio da artista a Kamala. Wilson disse que viu “o tuíte” do pai, e o analisou:

“Nonsense hediondo de incel é nonsense hediondo de incel. Não tenho muito a adicionar, é apenas repugnante. Isso é óbvio, e se você não vê isso assim, você é parte do problema.”

Wilson ainda chamou o comportamento do pai de nojento e sexista. O que Musk escreveu? “Tá bom, Taylor (Swift)… você venceu… vou te dar um filho e cuidar dos seus gatos com a minha vida”, publicou o bilionário no X, horas depois da carta da artista.

A menção a filho e gatos foi uma referência à assinatura da carta de Taylor Swift, que se autodenominou uma “dama sem filhos e dona de gatos” – a artista, por sua vez, lançou uma cutucada ao senador J.D. Vance, candidato a vice na chapa de Trump que criticou o fato de Harris não ter filhos.

