Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Já os mísseis americanos do tipo ATACMS são disparados de caminhões. (Foto: Jornal Nacional/ Reprodução de vídeo)

O presidente da Rússia deu um ultimato para que os Estados Unidos e a Europa não entrem na guerra da Ucrânia. Vladimir Putin traçou agora uma linha vermelha, um limite. Disse que a Aliança Militar do Ocidente, a Otan, não pode liberar o uso de mísseis de longo alcance em operações da Ucrânia dentro do território russo. Caso contrário, disse Putin, a decisão será vista como um envolvimento direto da Europa e dos Estados Unidos na guerra, e o conflito vai mudar de natureza. O presidente disse que, em resposta, a Rússia tomaria as medidas apropriadas.

A Ucrânia vem fazendo pressão por um sinal verde. Disse que os mísseis podem alterar os rumos da guerra. Entre eles está o sistema Storm Shadow, um míssil fabricado pelo Reino Unido em parceria com a França, que é lançado de aviões e pode atingir alvos a até 250 km de distância.

Já os mísseis americanos do tipo ATACMS são disparados de caminhões. O alcance é de cerca de 300 km – o que permitiria atingir várias bases militares russas, a partir da fronteira. Esses mísseis já estão nas mãos dos ucranianos, mas Reino Unido e Estados Unidos só autorizaram o uso contra alvos russos dentro da Ucrânia.

A Rússia também aumentou o tom contra o Reino Unido e expulsou do país seis diplomatas britânicos, os acusando de espionagem. O Ministério do Exterior do Reino Unido chamou as acusações de infundadas e ridículas.

Esse anúncio da expulsão coincide com a viagem do primeiro-ministro britânico, que desembarcou nessa sexta-feira (13) em Washington, nos Estados Unidos. Keir Starmer e Joe Biden têm na agenda uma discussão sobre os mísseis de longo alcance.

Teste nuclear

As opções de Vladimir Putin para retaliar se o Ocidente permitir que a Ucrânia use seus mísseis de longo alcance para atacar a Rússia podem incluir um teste nuclear – é o que dizem analistas consultados pela Reuters.

Ulrich Kuehn, um especialista em armas do Instituto de Pesquisa para a Paz e Política de Segurança em Hamburgo, disse que não descartaria Putin optar por enviar algum tipo de mensagem nuclear.

“Isso seria uma escalada dramática do conflito. Porque o ponto é, quais tipos de medidas o Sr. Putin teria então para tomar se o Ocidente continuar, além do uso nuclear efetivo?” , disse em entrevista.

Gerhard Mangott, especialista em segurança da Universidade de Innsbruck na Áustria, disse em uma entrevista que também considerava possível, embora em sua opinião não provável, que a resposta da Rússia pudesse incluir algum tipo de sinal nuclear.

“Os russos poderiam realizar um teste nuclear. Eles já fizeram todos os preparativos necessários. Poderiam detonar uma arma nuclear tática em algum lugar no leste do país apenas para demonstrar que eles realmente pretendem usar armas nucleares se for necessário.” As informações são do O Globo e do G1.

