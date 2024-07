Mundo Eleições nos EUA: atual presidente, Joe Biden diz que precisa dormir mais e participar de menos eventos à noite

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Biden participou de reunião com governadores democratas. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a um grupo de governadores democratas na noite de terça-feira que precisa dormir mais e trabalhar por menos horas, o que incluiu a redução de eventos após as 20h, de acordo com duas pessoas que participaram da reunião e várias outras informadas sobre seus comentários.

A capacidade de Biden tem sido posta à prova e levantado questionamentos entre a base democrata, sobretudo após sua performance desastrosa no debate presidencial da CNN na última semana — classificada por ele mesmo em uma entrevista divulgada nessa quinta-feira (4) como “uma noite ruim”.

A declaração, dizem as fontes do jornal New York Times, foi um claro reconhecimento do cansaço do presidente de 81 anos durante a reunião destinada a tranquilizar mais de duas dúzias de seus apoiadores mais importantes de que ele ainda está apto para um segundo mandato e capaz de mover uma campanha robusta contra seu adversário, o ex-presidente Donald Trump.

Além disso, os comentários sobre a necessidade de mais descanso surgiram logo após o jornal americano relatar que autoridades atuais e antigas do partido notaram que os lapsos do presidente nos últimos meses se tornaram mais frequentes e mais pronunciados, pressionando por uma desistência de Biden. Em público, ele creditou o mau desempenho no debate a fatores como cansaço, viagens e uma gripe, e tem intensificado sua agenda de eventos para demonstrar força.

As declarações também surgem após o próprio presidente dizer, em uma entrevista à rádio de Milwaukee, que ele teve “uma noite ruim” quando perguntado sobre o debate contra Trump em Atlanta. Na entrevista pré-gravada com o apresentador de rádio Earl Ingram e tornada pública nesta quinta-feira, Biden acrescentou: “O fato é que eu estraguei tudo. Eu cometi um erro”.

Check-up

O encontro com os governadores ocorreu na noite anterior, na Sala Roosevelt — de forma virtual e presencial — da Casa Branca, juntamente com a vice-presidente Kamala Harris. Entre eles, estavam Gavin Newsom da Califórnia, Gretchen Whitmer de Michigan e Andy Beshear de Kentucky, todos, bem como Harris, cogitados como potenciais candidatos substitutos caso Biden deixe a disputa pela nomeação do partido — algo que, até o momento, tem sido sumariamente descartado pela campanha do democrata.

Na reunião, eles se mostraram favoráveis ao presidente permanecer na corrida e expressaram preocupações sobre uma possível segunda Presidência de Trump, lembrando como muitos deles dependiam da disposição do ex-mandatário para atuar com eficácia durante a pandemia de Covid-19.

Consulta médica

Biden também disse aos governadores que havia sido examinado por seu médico em algum momento nos dias após o debate por causa de um resfriado e que ele estava bem, disseram as fontes. Segundo o portal Politico, o check-up de Biden, informou a Casa Branca, foi breve e não um exame físico completo.

Um porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, confirmou que Biden tinha visto o médico da Casa Branca para verificar o resfriado. Mas na sexta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse o oposto, dizendo aos repórteres que ele não tinha feito nenhum tipo de check-up médico desde fevereiro.

Biden, segundo o Times, disse aos principais aliados que entende que sua viabilidade como candidato está em jogo e que ele precisa convencer rapidamente os eleitores — incluindo aqueles dentro de seu próprio partido — de sua aptidão para o cargo.

“Ele sabe que se tiver dois eventos como esse [o debate], nós estaremos em uma posição bem diferente”, afirmou um aliado, em condição de anonimato.

Outro conselheiro do presidente, também sob anonimato, disse ao jornal que Biden “está ciente do desafio político que ele enfrenta”. A Casa Branca, entretanto, negou as informações.

2024-07-04