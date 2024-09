Mundo Eleições nos EUA: Kamala amplia vantagem sobre Trump e aparece com 47% das intenções de voto, contra 40% do republicano, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Kamala tem 47% das intenções de voto, contra 40% de Trump. (Foto: Reprodução)

A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, acelerou e abriu uma vantagem quase sete pontos percentuais sobre seu adversário, o republicano Donald Trump, nas intenções de voto. A diferença é a maior entre os dois desde o início da corrida eleitoral para a Casa Branca.

Kamala tem 47% das intenções de voto, contra 40% de Trump, segundo uma pesquisa da agência de notícias Reuters e do instituto de pesquisas Ipsos publicada nessa terça-feira (24).

A pesquisa de intenção de votos anterior da Reuters/Ipsos, feita logo após o debate eleitoral entre os dois candidatos, já indicava uma vantagem de Kamala Harris de cinco pontos percentuais em relação ao adversário.

Desta vez, a diferença aumentou para quase sete pontos — isso porque, sem arrendondar, a porcentagem de entrevistados que disse que votará em Kamala foi de 46,61% e, em Trump, de 40.48%.

O aumento da diferença, segundo a pesquisa, indica que a democrata conseguiu sustentar a euforia causada após ela assumir o posto de candidata democrata à Casa Branca, substituindo Joe Biden, e por seu bom desempenho no debate.

Segundo a Reuters, um dos fatores para a vantagem é que aumentou a porcentagem de eleitores que confiam mais em Kamala Harris para gerir a economia. Nesse quesito, no entanto, Trump ainda aparece à frente da adversária.

Segundo a pesquisa, 43% dos entrevistados confiam mais no republicano nesse quesito, contra 41% dos que preferem a democrata. Em julho, essa diferença era de 11 pontos percentuais.

O levantamento entrevistou 1.029 pessoas nos Estados Unidos, das quais 871 já estavam registrados para votar — nos EUA, o voto não é obrigatório, e os eleitores que queiram votar tem de se registrar.

Estados-chave

Outra pesquisa, do jornal “The New York Times” e do Siena College, apontou que Kamala Harris venceu o debate, mas o desempenho ainda não havia lhe garantido vantagem sobre o adversário nas intenções de voto.

Ainda assim, mostrou a mesma pesquisa, a democrata liderava a corrida eleitoral na Pensilvânia, estado que pode definir o resultado das eleições dos Estados Unidos, em 5 de novembro.

Segundo a pesquisa, Kamala Harris e Donald Trump estão empatados, com 47% das intenções de voto cada um.

No entanto, a democrata, afirma a pesquisa, lidera as intenções de voto nos estados-chave — aqueles em que a maioria dos votos varia para um partido ou outro de acordo com as eleições. Na Pensilvânia, um dos estados-chave e onde a votação pode definir o resultado final do pleito, Kamala Harris lidera a corrida, com 50% das intenções de voto, conrta 46% de Trump.

O The New York Times e o Siena College ouviram 2,437 residentes dos Estados Unidos entre os dias 11 e 16 de setembro. O debate foi realizado na noite de 10 de setembro.

Os eleitores também foram questionados sobre quem achavam ter vencido o debate, e 67% dos entrevistados acharam que a performance da democrata foi bem melhor que a de seu adversário.

Na média, outras pesquisas realizadas nos EUA após o debate mostram que houve um pequeno aumento de vantagem de Kamala Harris sobre Donald Trump após o debate. Um levantamento feito pela agência de notícias Reuters e pelo instituto de pesquisas Ipsos nos dois dias seguintes ao enfrentamento mostrou uma vantagem de cinco pontos percentuais de Kamala sobre Trump.

A diferença foi um ponto percentual maior que a registrada no levantamento anterior da Reuters e do Instituto Ipsos, no fim de agosto.

