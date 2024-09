Mundo Equipe de Lula e seguranças do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se desentendem, e presidente do Brasil deixa o evento

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Presidente esteve na cerimônia de Premiação anual da iniciativa Goalkeepers, organizada pela Fundação Bill e Melinda Gates. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu desistir de participar de um evento organizado pelo ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, em Nova York, após um desentendimento entre os seguranças do presidente dos EUA, Joe Biden, e a delegação do governo brasileiro. O desentendimento não envolveu Lula.

A confusão ocorreu porque a segurança do local foi reforçada após a aparição surpresa do presidente americano, Joe Biden. Lula e sua equipe chegaram a entrar no hotel, mas a partir de determinado espaço os agentes de segurança de Biden quiseram restringir a passagem de auxiliares do presidente brasileiro.

Lula estava entrando no evento quando a comitiva brasileira teria sido abordada com truculência por seguranças. O presidente brasileiro presenciou a confusão e ficou irritado. Ele virou as costas e foi embora, cancelando sua participação, conforme assessores. A truculência causou constrangimentos, na descrição dos auxiliares brasileiros.

De acordo com auxiliares, estava combinado com os organizadores do evento como seria o acesso de Lula ao espaço restrito dos convidados, mas o acordo foi descumprido a partir do reforço da segurança com a chegada de Biden.

Após o desentendimento, Lula decidiu deixar o local. Integrantes do governo atribuem à situação a um aumento de tensão na segurança dos EUA, em meio a tentativas de assassinato na campanha eleitoral.

Premiação

Após o incidente, o presidente brasileiro participou de evento promovido pelo Instituto Bill e Melinda Gates, onde recebeu o prêmio Goalkeepers 2024. A honraria foi entregue a Lula como reconhecimento ao esforço da sociedade brasileira na redução da pobreza e no combate à fome.

Nas redes sociais, Lula postou uma foto ao lado do fundador da Microsoft, Bill Gates, que entregou o prêmio ao brasileiro. O bilionário afirmou que a jornada de Lula é “inspiradora” e citou a iniciativa do presidente de propor uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, aprovada pelo G20.

“O seu trabalho nos mostra que todos nós podemos ter a visão que programas concretos podem realmente gerar progressos incríveis para deixar cada criança crescer e prosperar”, disse Gates.

Em seu discurso, o presidente Lula ressaltou que tem como bandeira o combate à fome. “A obsessão que eu tenho para tentar cuidar de combater a fome no mundo é exatamente pela minha origem. Eu nasci num estado muito pobre do Nordeste e, com sete anos de idade, a minha mãe teve que se retirar do Nordeste para São Paulo, com oito filhos menores, na perspectiva de fazer os filhos sobreviverem”, afirmou.

O Goalkeepers é uma celebração anual que reúne líderes mundiais, criativos, tomadores de decisão, ativistas e celebridades. Este ano, a celebração ocorre na cidade de Nova York, quando os líderes mundiais se reúnem para a 79ª Assembleia Geral da ONU.

