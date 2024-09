Mundo Eleições nos EUA: votação presencial começa em três Estados

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Na Virgínia, onde as pesquisas mostram que Kamala é a favorita, os centros de votação antecipada permanecerão abertos até 2 de novembro. Foto: Reprodução

A votação antecipada para as eleições presidenciais de 5 de novembro nos Estados Unidos começou na sexta-feira (20), em três Estados, Minnesota, Dakota do Sul e Virgínia, dando início à reta final da disputa pela Casa Branca entre a vice-presidente e candidata pelo Partido Democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente e candidato pelo Partido Republicano, Donald Trump.

Durante todo o mês de outubro, quem vota nos principais estados que podem decidir o pleito por não terem tendência definida entre os candidatos, como Michigan, Nevada e Arizona, também terá a oportunidade de participar antecipadamente.

Na Virgínia, onde as pesquisas mostram que Kamala é a favorita, os centros de votação antecipada permanecerão abertos até 2 de novembro. Entretanto, em Minnesota e Dakota do Sul o sistema é diferente. Esses estados fazem parte de um grupo de 23 que permitem que os eleitores, em vez de enviar as cédulas pelo correio, as entreguem pessoalmente a um funcionário do departamento estadual de eleições, e por isso não chegam a depositá-las em uma urna.

Essas opções de votação antecipada têm se tornado cada vez mais populares nos EUA porque as eleições são sempre realizadas na primeira terça-feira de novembro, um dia útil no qual nem sempre estão disponíveis para votar. De acordo com os dados oficiais de cada um dos estados que iniciaram a votação antecipada hoje, na eleição de 2020, 40% dos moradores da Virgínia votaram pessoalmente de forma antecipada. Já em Minnesota o percentual chegou a 57%, e em Dakota do Sul a 20%.

