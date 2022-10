Política Eleito senador pelo Paraná, Sérgio Moro afirma que a “Lava-Jato vive e vai chacoalhar Brasília novamente”

Por Marcelo Warth Neto | 4 de outubro de 2022

Em relação ao segundo turno das eleições presidenciais, o ex-juiz declarou: "Jamais estaremos do lado do Lula e do PT” Foto: Reprodução/Twitter Em relação ao segundo turno das eleições presidenciais, o ex-juiz declarou: "Jamais estaremos do lado do Lula e do PT”. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Eleito senador pelo Paraná no último domingo (02), o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) afirmou que a “Lava-Jato vive e vai chacoalhar Brasília novamente”.

Ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PL), Moro disse que o “Paraná e o Brasil terão um senador forte e independente em Brasília”. Ele também parabenizou o ex-procurador da Operação Lava-Jato Deltan Dallagnol (Podemos), que foi o candidato a deputado federal mais votado no Estado.

“O povo paranaense mandou um recado claro sobre o que pensa a respeito do procurador da Lava-Jato e sobre todas as artimanhas jurídicas que visaram e ainda visam prejudicá-lo”, disse Moro nas redes sociais na segunda-feira (03).

Em relação ao segundo turno das eleições presidenciais, o ex-juiz afirmou: “Jamais estaremos do lado do Lula e do PT”. No entanto, ele ainda não declarou oficialmente apoio a Bolsonaro. O ex-ministro deixou o governo do presidente em abril de 2020, após desentendimentos relacionados à troca do comando da Polícia Federal.

Dallagnol declarou apoio à reeleição de Bolsonaro. “Agora, vou fazer oposição à candidatura do Lula ou ao seu governo por sete razões: mensalão, petrolão, aumento da violência, saque às estatais, defesa da censura, apoio a ditaduras e a maior crise econômica da história. No segundo turno, meu voto vai ser em Bolsonaro, contra Lula e o PT. Nós precisamos unir o centro e a direita no Congresso em torno do combate à corrupção”, afirmou o ex-procurador.

