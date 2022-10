Política “Nós somos especialistas em ganhar eleições no segundo turno”, diz Lula

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ele e o PT são “especialistas em ganhar eleições no segundo turno”. O petista disputa a segunda etapa da corrida ao Palácio do Planalto com o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

“Nós somos especialistas em ganhar eleições no segundo turno. Nós temos um programa para o País, uma discussão sobre a questão climática, para contrapor ao atual presidente. Discutir geração de emprego, o SUS, muitos temas para debatermos”, afirmou Lula nas redes sociais na segunda-feira (03).

“Nesse instante, nós temos consciência que 60% do povo brasileiro rejeitou esse governo. Pela primeira vez, quem está no cargo de presidente perde no primeiro turno. E vai perder muito mais feio no segundo”, declarou o petista.

“Vamos construir nossa vitória ao lado dos que defendem um País mais humano e fraterno. Dos que estão ao lado da democracia”, prosseguiu o candidato.

Lula também disse que o segundo turno será um momento de maior debate com o seu adversário. “A gente, na verdade, vai aproveitar o segundo turno para fazer o debate que não foi possível fazer no primeiro turno. Até porque no debate da televisão era muita gente e era muito difícil fazer o debate”, disse.

