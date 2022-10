Política Bolsonaro pede que os seus eleitores “mantenham o foco” no segundo turno

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente disputa o segundo turno das eleições contra Lula Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil O presidente disputa o segundo turno das eleições contra Lula. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), pediu que os seus eleitores “mantenham o foco” no segundo turno da disputa ao Palácio do Planalto.

“Mantenham o foco! Um dos principais e mais difíceis objetivos foi alcançado. Nós já temos o que é necessário para libertar o Brasil do autoritarismo, da chantagem e da injustiça que tanto nos indigna. A mudança mais profunda do País já começou! Não é o povo que deve temer”, afirmou o presidente nas redes sociais na segunda-feira (03).

“Contra tudo e contra todos, tivemos no primeiro turno de 2022 uma votação mais expressiva do que aquela que tivemos em 2018. Foram quase 2 milhões de votos a mais! Também elegemos as maiores bancadas da Câmara e do Senado, o que era a nossa maior prioridade neste primeiro momento”, disse Bolsonaro.

“Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar. Mas sabemos aonde queremos chegar e como chegaremos lá. Pela graça de Deus, nunca perdi uma eleição e sei que não será agora, quando a liberdade do Brasil inteiro depende de nós, que iremos perder”, declarou o candidato à reeleição.

“Nossos adversários só se prepararam para uma corrida de 100 metros. Nós estamos prontos para uma maratona. Vamos lutar com confiança e com força cada vez maior, certos de que vamos prevalecer pela pátria, pela família, pela vida, pela liberdade e pela vontade de Deus!”, prosseguiu Bolsonaro, que enfrenta o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno das eleições.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política