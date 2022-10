Política Organização dos Estados Americanos afirma que as eleições no Brasil ocorreram com “ordem e normalidade”

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Os observadores relataram dificuldades na identificação de eleitores pela biometria Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Os observadores relataram dificuldades na identificação de eleitores pela biometria. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A missão de observadores da OEA (Organização dos Estados Americanos) divulgou um relatório sobre o acompanhamento do primeiro turno das eleições no Brasil. No documento, os observadores concluíram que o pleito ocorreu com “ordem e normalidade”.

“A missão saúda ao povo do Brasil, que compareceu para votar domingo, para expressar sua vontade de maneira pacífica e democrática. Em um contexto de alta tensão e polarização, a cidadania brasileira demonstrou maturidade e compromisso cívico”, afirmou a entidade.

No relatório, divulgado na segunda-feira (03), os observadores também apontaram os problemas encontrados pelos eleitores, que enfrentaram filas para votar em seções eleitorais de diversos Estados. Foram visitadas 455 seções em 15 unidades da Federação.

Os observadores relataram dificuldades na identificação de eleitores pela biometria e mesários que pediram para que todos os eleitores assinassem o caderno de votação. Segundo a OEA, a assinatura deveria ser colhida somente no caso de quem não tivesse registrado a biometria anteriormente ou quem teve dificuldade no reconhecimento biométrico.

“Os observadores da OEA reportaram, desde os centros de votação, uma grande afluência de eleitores, a maior parte dos quais contava com informação sobre a localização de suas seções. Durante a tarde, 91% das seções observadas tinham longas filas de eleitores, alguns dos quais reportaram ter esperado por mais de duas horas para poder exercer o sufrágio”, afirmou a entidade.

A missão da OEA continuará o trabalho de observação no segundo turno das eleições. Em 2018 e 2020, a organização também acompanhou a realização dos pleitos.

