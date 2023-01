Cláudio Humberto Eleitor aguarda explicações de ação contra Ibaneis

Por Cláudio Humberto | 21 de janeiro de 2023

(Foto: Divulgação)

O mandado de busca e apreensão em endereços do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), nesta sexta (20), precisa ser explicado aos cidadãos que o reelegeram no primeiro turno, em 2022, atestando a ampla aprovação do mandato inicial. Se houve forte motivo para a humilhação imposta ao governador, de consequências políticas devastadoras, isso deve ser apontado para afastar suspeitas de decisão injusta ou abusiva, porque Ibaneis vem colaborando com a investigação.

Omissão negada

O mandado de busca ocorre após mensagens reveladas e depoimentos prestados isentando o governador da acusação de “omissão”.

Monitoramento

Além de vários contatos com autoridades federais, naquele domingo (8) Ibaneis monitorava tudo por meio do ex-secretário interino de Segurança.

Clima ‘pacífico’?

O ex-secretário Fernando Oliveira ainda deve explicar áudio enviado a Ibaneis, minutos antes dos ataques, cravando que o clima era “pacifico”.

Depoimento voluntário

Ibaneis Rocha prestou depoimento voluntariamente, mostrou a troca de mensagens com autoridades e até ofereceu seu celular à investigação.

Moraes poupa bolsonarista por tecnicalidade

Alvo de denúncia de um grupo de advogados petistas que o acusam de supostamente incentivar as invasões a prédios públicos em Brasília, no dia 8, o deputado eleito André Fernandes (PL-CE) foi poupado por decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Mas o ministro não discordou do mérito da ação que quer cassar Fernandes por crime de opinião, mas sim porque os autores não têm legitimidade para propor a ação contra o parlamentar eleito.

Veja a acusação

“Neste final de semana acontecerá, na Praça dos Três Poderes, o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá”, escreveu Fernandes.

Veja o absurdo

Para os petistas, a postagem de duas linhas é suficiente para cassar o deputado eleito com 229 mil votos. E que não esteve no ato.

Fica a dica

Na decisão o ministro dá a dica: só partidos, coligações e candidatos registrados na eleição podem pedir a cassação da expedição do diploma.

Não prospera

Projeto de federalização da Segurança Pública do DF, de autoria do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), não deve ter vida longa. Até mesmo tucanos, na Câmara e no Senado, acham ideia de jerico.

Reuniões a rodo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), celebrou os 38 encontros que realizou no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. “Essas ideias vão virar ação, vão virar transformação”, garantiu.

Outra homenagem

Não agradou os seguidores a tatuagem em homenagem a Alvaro Dias (Pode-PR), que Kajuru (Pode-GO) fez. Cobraram “homenagem” com voto contra reeleição de Pacheco (PSD-MG) para presidente do Senado.

Hemobrás é dele

Reeleito, o senador Humberto Costa (PT-PE) diz que jamais abriria mão do mandato para presidir a Hemobrás, estatal produtora de hemoderivados. Mas no Planalto prospera a certeza de que não o será se não quiser. Ou se preferir indicar alguém para ocupar o cargo.

Pedir é de graça

Governadores preparam um calhamaço de pedidos, três por estado, para entregar ao presidente Lula. O petista sinalizou que vai receber, mas não há muita expectativa quanto a atender aos pedidos.

Tema do momento

O deputado eleito Fernando Marangoni (União Brasil-SP) pode se destacar dedicando-se à questão tributária, na qual é expert. Deve fazer a diferença na Câmara, onde não há muitos especialistas no assunto.

Faz o L

Ex-presidente do Novo que apoiou PT e Lula na eleição, João Amoêdo parece estar arrependido: “se o presidente não descer do palanque” disse, “o objetivo [de unir e reconstruir o país] será apenas um slogan”.

Já deu

O conservador Kevin McCarthy, novo presidente da Câmara dos EUA, deu fim a votações remotas, após mais de dois anos de “trabalho virtual” na gestão do Partido Democrata. No Brasil, permanece.

Pensando bem…

…não foi o ministro José Múcio que irritou, mas a não confirmação das fake news sobre a reunião de Lula com os comandantes militares.

PODER SEM PUDOR

Uma briga de meio século

A briga de Paulo Maluf com Mário Covas, em São Paulo, durou mais de meio século. Começou numa eleição para o diretório acadêmico da Escola Politécnica de Engenharia. Covas ganhou, mas firmou a convicção de que Maluf usa e abusa do poder econômico: ele distribuiu canetas Parker 100 entre os eleitores. Maluf sempre guardou os boletins escolares dos dois, só para mostrar que sempre foi melhor aluno que o adversário. E quando se recordava do assunto, em conversa com amigos, ele sempre lembrava com bom humor: “Só faltou o Covas dizer que eu superfaturava os boletins…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

