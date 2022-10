Política Eleitor de Lula morre após brigar com amigo de infância por causa de política

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Polícia apura se crime teve realmente motivação política. (Foto: Reprodução/WhatsApp)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Recife, um homem de 59 anos morreu após entrar em luta corporal com um amigo de infância por motivos políticos.

Segundo parentes do pedreiro Edson Rodrigues da Silva, de 59 anos, a discussão com Josué Bezerra da Silva, de 54 anos, foi motivada por divergência política. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso.

Os dois homens teriam se encontrado na rua e começado uma discussão e na sequência teriam partido para a violência dando facadas um no outro.

Irmão de Edson, Luís Rodrigues da Silva afirmou que ele era eleitor do candidato à presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Josué apoia Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Os dois disputam o segundo turno.

“Ele foi passear com o cachorro dele e Josué, que já estava armado no meio da rua, ‘soltou graça’ para ele por causa de política, dizendo ‘teu candidato satanás perdeu’. Ele vota em Bolsonaro e meu irmão, em Lula. Edson foi em casa, deixou o cachorro e pegou uma faca. Quando passou, ele já foi dando facada no meu irmão, deu cinco na parte de cima do pescoço”, afirmou.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), foram registrados dois crimes: um de homicídio do homem de 59 anos e outro de tentativa de homicídio do homem de 54. Na data da confusão ambos os homens foram levados ao hospital em estado grave, mas o de 59 não resistiu aos ferimentos.

O eleitor de Bolsonaro foi atingido na barriga, enquanto o eleitor de Lula teve ferimentos na perna, pescoço e também na barriga.

Outro caso

Um apoiador do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), morreu após ser esfaqueado durante uma discussão política com um amigo, que apoia o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O suspeito pelo crime, identificado como Luiz Antonio Ferreira da Silva, alegou que a briga com José Roberto Gomes Mendes, de 59 anos, foi política.

Em depoimento, ele relatou que os dois moravam juntos há aproximadamente cinco anos e sempre se deram muito bem, mas na terça-feira, enquanto cozinhavam, José Roberto teria dito que “todo petista era ladrão”, e os dois começaram a discutir.

Ainda segundo Luiz Antonio, José Roberto jogou contra ele uma panela e um rádio e depois pegou uma faca, vindo em sua direção. Na versão, ele declarou que os dois entraram em luta corporal e caíram na cama, quando o suspeito conseguiu tirar a faca da mão do bolsonarista.

Nesse momento, o petista passou a golpeá-lo, atingindo primeiro o pescoço. O suspeito também afirmou em depoimento que, quando se deu conta do que havia feito, tentou levar a vítima para fora para socorrer, mas ele acabou caindo no terreno ao lado da casa.

Luiz responderá por homicídio e segue preso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política