Política Eleitor tem mais medo de volta de Bolsonaro ao poder do que de um novo governo Lula, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Levantamento mostra empate técnico nesse critério e no índice de intenção de voto em um eventual segundo turno. (Fotos: Ricardo Stuckert/PR e Isac Nóbrega/Arquivo/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nessa quinta-feira (3), revela que os eleitores demonstram numericamente mais receio do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao poder do que da continuidade do atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Presidência da República.

O levantamento também comparou a intenção de voto entre os dois principais adversários políticos, mostrando que o petista segue na frente de Bolsonaro por uma diferença de quatro pontos percentuais em um eventual segundo turno.

Segundo a pesquisa, 44% dos entrevistados afirmam ter mais medo do retorno de Bolsonaro à Presidência, enquanto 41% demonstram um temor maior em relação a um novo mandato de Lula. Outros 6% expressaram receio diante dos dois cenários, enquanto 4% disseram não ter preocupações com nenhum dos dois nomes. Os 5% restantes não souberam ou preferiram não responder.

Além disso, o levantamento apontou que, em uma possível reedição do embate entre os dois no segundo turno, o ex-presidente Lula sairia na frente, com 44% dos votos, contra 40% de Bolsonaro, que permanece inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Contudo, a diferença entre os dois é dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o que caracteriza um empate técnico.

Embora continue sendo o favorito em relação a Bolsonaro e outros nomes da oposição, Lula enfrenta crescente resistência da opinião pública quanto à possibilidade de disputar um novo mandato. Quando questionados se o petista deveria concorrer à reeleição em 2026, 62% dos entrevistados responderam negativamente, um aumento significativo em relação aos 52% que eram contrários no final do ano passado. Já os que apoiam a ideia de uma nova candidatura de Lula caíram de 45% para 35%.

Esse aumento da rejeição à possibilidade de um quarto mandato para o ex-presidente coincide diretamente com a crescente desaprovação de seu governo, que agora se descolou da aprovação em níveis inéditos para a gestão atual. A pesquisa mostrou que 56% dos eleitores desaprovam a administração petista, enquanto 41% a avaliam positivamente. Esse é um quadro de queda em relação à pesquisa anterior, de janeiro, quando as taxas eram de 49% de desaprovação e 47% de aprovação.

O instituto Genial/Quaest realizou entrevistas presenciais com 2.004 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/eleitor-tem-mais-medo-de-volta-de-bolsonaro-ao-poder-do-que-de-um-novo-governo-lula-diz-pesquisa/

Eleitor tem mais medo de volta de Bolsonaro ao poder do que de um novo governo Lula, diz pesquisa

2025-04-03