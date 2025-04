Política Lula tenta focar em empreendedores, segurança e no agronegócio para diminuir resistências

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Plano também prevê destaque para investimentos no Plano Safra e abertura de mercados internacionais em aceno ao agronegócio. (Foto: Reprodução)

O presidente Lula participa nesta quarta-feira de um evento de balanço dos primeiros dois anos da sua gestão. Idealizada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, a cerimônia será usada para destacar ações em áreas cuja atuação do governo é criticada. Lula tentará dar visibilidade a medidas de segurança pública, empreendedorismo e agronegócio.

Levantamentos internos mostram que a população quer respostas do governo para conter a violência urbana. Lula ensaia uma reação em duas frentes: PEC da Segurança e o projeto de lei que aumenta a pena para receptação de celulares furtados ou roubados, um dos crimes mais comuns. O presidente já disse que “a república de ladrão de celular” não pode existir e assustar as pessoas nas ruas.

Em relação ao agro, o evento deve ressaltar investimentos no Plano Safra e na abertura de mercados internacionais. Para empreendedores, os focos são oferta de créditos e a plataforma que facilita participação de MEIs nas compras públicas.

Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira, são 56% dos brasileiros rejeitam a administração de Lula, contra 41% que dizem aprová-la.

As taxas eram de 49% e 47%, respectivamente, na última pesquisa. A rejeição à gestão Lula escalou 13 pontos percentuais desde julho, quando teve início o ciclo de insatisfação popular com a administração federal, enquanto a aprovação ao governo recuou na mesma proporção.

Aliados veem como fundamental a recuperação da popularidade de Lula até o fim do ano para que o petista tenha fôlego para atrair partidos de centro-direita para sua chapa em 2026. Internamente, Sidônio Palmeira repete que “precisa ganhar 2025” para Lula.

Melhora de vida

Serão feitas apresentações de políticas públicas em uma série de áreas. Reforçando a estratégia de comparação com o governo Bolsonaro, um dos fios condutores será mostrar como Lula recebeu o governo, o que já foi feito em dois anos e onde a gestão quer chegar. Apesar do tom de “prestação de contas”, a mensagem que irá nortear o evento é que a vida da população já melhorou em dois anos, mas que ainda mais será feito até 2026.

O próprio convite disparado pela Secom cita que a primeira tarefa de Lula foi “retirar os escombros, limpar o terreno e reconstruir”. O texto também cita o conceito de “Brasil mais justo e próspero” — palavra que estará cada vez mais presente nas peças publicitárias do governo.

Lula vem modulando o discurso para falar a “mesma língua” de segmentos conservadores no momento de piora de popularidade. Há duas semanas, Lula falou de prosperidade, algo caro aos evangélicos, ao contar a história de uma jovem da periferia de Brasília que passou em cinco vestibulares de medicina.

Entre integrantes da Secom, um dos pedidos é que se evite o uso de números do governo no evento sem que sejam traduzidos em ordem de grandeza para que a população entenda. (Com informações do jornal O Globo)

