Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Uma eleitora foi presa após agredir uma mesária com um soco no rosto em uma seção eleitoral na Escola Sérgio Francisco, no bairro Lamarão, em Aracaju (SE), na manhã deste domingo (27). A ocorrência foi atendida pelas polícias Militar e Federal.

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) informou que tomou conhecimento do caso e que a situação não está relacionada com as eleições, pois as mulheres já haviam tido desentendimentos anteriores.

De acordo com a PM, a eleitora votou na mesma seção em que estava a mesária e saiu. Logo depois, retornou ao local e iniciou uma discussão que terminou com a agressão.

A vítima foi levada para um hospital, onde foi medicada e liberada. Em seguida, as envolvidas na confusão foram conduzidas à sede da Polícia Federal em Aracaju, onde prestaram depoimento. A eleitora vai responder por lesão corporal, desobediência e desordem em local de votação.

