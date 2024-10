Política Eleições municipais: acompanhe a apuração dos votos em tempo real

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

A votação ocorreu das 8h às 17h Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE A votação ocorreu das 8h às 17h. (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE) Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Eleitores de 51 cidades brasileiras, entre elas 15 capitais, foram às urnas neste domingo (27) para escolher os seus prefeitos no segundo turno das eleições municipais. A votação iniciou às 8h e terminou às 17h.

No Rio Grande do Sul, o segundo turno foi realizado em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria – cidades com mais de 200 mil eleitores.

Logo após o fechamento das urnas, começou a apuração dos votos. Acompanhe a contagem em tempo real aqui.

