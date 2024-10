Polícia Quatro pessoas são presas por realizarem boca de urna no Rio Grande do Sul

Duas prisões ocorreram em Pelotas, uma em Canoas e uma em Caxias do Sul Foto: Divulgação Duas prisões ocorreram em Pelotas, uma em Canoas e uma em Caxias do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Quatro pessoas foram presas neste domingo (27) por realizarem boca de urna no Rio Grande do Sul, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública.

Duas prisões ocorreram em Pelotas, no Sul do Estado, uma em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e uma em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Também foram registradas duas ocorrências policiais por ameaça em Santa Maria e Caxias do Sul; duas por injúria em Canoas e Caxias do Sul e uma por desobediência em Canoas.

